Σε νέα κλιμάκωση της πίεσης προς την Τεχεράνη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό Ωκεανό τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πρόκειται για το τάνκερ Skywave, το οποίο είχε τεθεί σε αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων τον Μάρτιο, λόγω του φερόμενου ρόλου του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πλοίο μετέφερε πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, τα οποία είχαν φορτωθεί τον Φεβρουάριο από τη νήσο Χαργκ του Ιράν.

Η κατάσχεση του Skywave εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει τη δράση του λεγόμενου ιρανικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή δεξαμενόπλοιων που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου κατά παράβαση των κυρώσεων. Σύμφωνα με τη WSJ, πρόκειται για ακόμη μία επιχείρηση κατά πλοίων που συνδέονται με τη διακίνηση ιρανικού αργού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Skywave βρισκόταν σε πορεία επιστροφής προς τη Μέση Ανατολή, αφού είχε κινηθεί σε περιοχές που χρησιμοποιούνται συχνά για μεταφορές πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, πρακτική που αξιοποιείται για την απόκρυψη της προέλευσης των φορτίων.

Το πρακτορείο Reuters, από την πλευρά του, σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες που μετέδωσε η Wall Street Journal.

Η εξέλιξη έρχεται σε περίοδο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο. Οι εντάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς ροές πετρελαίου.

Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει τους ελέγχους και τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που θεωρεί ότι υποστηρίζουν οικονομικά την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τις ΗΠΑ για «πειρατικές» πρακτικές σε βάρος δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο.

Η υπόθεση του Skywave αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή, καθώς η κατάσχεση ενός ακόμη πετρελαιοφόρου συνδεδεμένου με το Ιράν δείχνει ότι οι ΗΠΑ κλιμακώνουν την πίεση όχι μόνο διπλωματικά και οικονομικά, αλλά και σε επίπεδο θαλάσσιων επιχειρήσεων.