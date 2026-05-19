Ο γιος του ιδρυτή του ομίλου μόδας Mango, Ισάκ Άντικ, κατονομάστηκε από δικαστή στη Βαρκελώνη ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση σε γκρεμό το 2024.

Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη και ανακρίθηκε από την αστυνομία στην Καταλονία, πριν οδηγηθεί δεμένος με χειροπέδες στο δικαστήριο. Η δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 1 εκατ. ευρώ και του επέβαλε την παράδοση του διαβατηρίου του.

Αφού κατέβαλε την εγγύηση, αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την περιοχή και υποχρεούται να εμφανίζεται μία φορά την εβδομάδα στο δικαστήριο.

Ο Ισάκ Άντικ σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από ύψος μεγαλύτερο των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τον γιο του κοντά στη Βαρκελώνη. Αρχικά, ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως δυστύχημα.

Η δικαστής Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν ανέφερε σε ανακοίνωσή της μετά την ακροαματική διαδικασία πως η υπόθεση πλέον ερευνάται ως ανθρωποκτονία.

Στο δικαστικό της έγγραφο επικαλείται στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνουν προβληματική σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, πιθανό οικονομικό κίνητρο, προγενέστερο σχεδιασμό και μελέτη του σημείου, καθώς και ευρήματα της νεκροψίας που «σχεδόν αποκλείουν το ενδεχόμενο γλιστρήματος ή παραπατήματος». Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε αντιφάσεις στις καταθέσεις του υπόπτου.

«Είναι αθώος»

Η οικογένεια Άντικ δήλωσε πως ο Τζόναθαν Άντικ είναι αθώος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πραγματικό στοιχείο σε βάρος του.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Κριστόμπαλ Μαρτέλ, χαρακτήρισε αστήρικτη τη θεωρία περί ανθρωποκτονίας, σημειώνοντας πως «στιγματίζει έναν αθώο άνθρωπο».

Ο Ισάκ Άντικ, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε στην Καταλονία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984, μετατρέποντάς τη σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μόδας διεθνώς και βασικό ανταγωνιστή της Zara.

Την περίοδο του θανάτου του, η περιουσία του εκτιμάται στα 4,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις πατέρα και γιου πριν από την τραγωδία

Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Ισάκ Άντικ παρέμειναν ανοιχτά από τις πρώτες κιόλας ώρες της υπόθεσης, οδηγώντας τις αρχές στην επανεξέταση των στοιχείων και στην εντατικοποίηση της έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα κινητά τηλέφωνα πατέρα και γιου, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά από τις Αρχές. Μέσα από τα ψηφιακά δεδομένα επιχειρείται να χαρτογραφηθούν οι μετακινήσεις, οι επαφές και οι τελευταίες ενέργειές τους πριν από τη μοιραία πεζοπορία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την ανάλυση προέκυψε ότι ο Τζόναθαν Άντικ είχε βρεθεί στο ίδιο σημείο λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα. Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει ότι η επίσκεψη συνδεόταν με την οργάνωση της διαδρομής.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και οι σχέσεις στο εσωτερικό της οικογένειας Άντικ. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εντάσεις ανάμεσα στον ιδρυτή της Mango και τον γιο του, οι οποίες φέρονται να ενισχύθηκαν μετά την απόφαση του επιχειρηματία να του παραχωρήσει προσωρινά τα ηνία της εταιρείας το 2014.

Η μεταβατική εκείνη περίοδος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ο Ισάκ Άντικ επέστρεψε αργότερα στην ενεργό διοίκηση της επιχείρησης.

Μετά τον θάνατό του, οι οικογενειακές ισορροπίες φαίνεται πως διαταράχθηκαν ακόμη περισσότερο, ενώ οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την υπόθεση.