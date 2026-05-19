Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες τους, εκτιμώντας ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ο Βανς ανέφερε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Παρά το θετικό μήνυμα, ο Βανς επανέλαβε ότι βασική θέση της Ουάσινγκτον παραμένει πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην ανάγκη να διασφαλιστεί πως η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει μελλοντικά πυρηνική στρατιωτική ικανότητα.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν ξανά το Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η πρόοδος στις συνομιλίες συνέβαλε σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, χωρίς όμως να εξαφανίσει την ανησυχία για νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσινγκτον εμφανίζεται έτσι να κρατά ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι, διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς την Τεχεράνη. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι δύο πλευρές καλούνται να μετατρέψουν την πρόοδο των συνομιλιών σε συγκεκριμένη συμφωνία.