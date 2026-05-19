Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκβιασμών, καταπατήσεων και παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη, με επίκεντρο οικογένεια από τα Βορίζια.

Η υπόθεση, που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, αποκαλύπτει – σύμφωνα με τις Αρχές – έναν πολυετή μηχανισμό απειλών, βίας και οικονομικής εκμετάλλευσης, μέσω του οποίου οι κατηγορούμενοι φέρονται να αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται ένας θείος και δύο ανίψια, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τρομοκρατούσαν κατοίκους της περιοχής με απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών, προκειμένου να αποκτούν τον έλεγχο ξένων εκτάσεων και βοσκοτόπων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δήλωναν τα χωράφια ως δικά τους για να εξασφαλίζουν αγροτικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα Βορίζια, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με οργανωμένο τρόπο λειτουργίας και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Παρότι στην τοπική κοινωνία υπήρχε φόβος και καταγγελίες εδώ και χρόνια, η πρώτη οργανωμένη αναφορά στις Αρχές έγινε το 2024, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη αστυνομική έρευνα και την εξάρθρωση της ομάδας.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τα πάντα

Η δικηγόρος των τριών βασικών κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι πελάτες της αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Όπως ανέφερε, οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν είναι παράνομα δηλωμένες, αλλά πρόκειται για ενοικιαζόμενα κτήματα, για τα οποία – σύμφωνα με την ίδια – υπάρχουν νόμιμα μισθωτήρια συμβόλαια.

«Δεν μιλάμε και δε νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι βρισκόμαστε εκεί για να καταπατήσουμε την περιουσία του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η συνήγορος υπεράσπισης εξέφρασε αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις Αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των θυμάτων

Την ίδια στιγμή, κάτοικοι της περιοχής που δηλώνουν θύματα της φερόμενης συμμορίας περιγράφουν στο «Live News» σκηνές τρόμου και εκφοβισμού που – όπως λένε – βίωναν επί χρόνια.

«Είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μας. Περιφράξαμε τα βοσκοτόπια μας και τότε ήρθαν εκείνοι. Με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Μου είχαν στείλει και μήνυμα ότι θα το πληρώσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από τα θύματα.

Άλλος κάτοικος καταγγέλλει πως, όταν αντέδρασε για την περιουσία του, του έκαψαν το αυτοκίνητο ως αντίποινα.

«Ήρθαν και μου κάψανε το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε με τον γείτονα, θα καιγόταν και το δεύτερο αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Με έκαναν να μη έχω ούτε αμάξι ούτε χρήματα να πάρω άλλο», περιέγραψε.