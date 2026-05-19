Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Λαμίν Γιαμάλ, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Μπαρτσελόνα.

Με τη La Liga να έχει ολοκληρωθεί και την έναρξη του Μουντιάλ 2026 να πλησιάζει, ο Γιαμάλ έχει κάποιες μέρες για διακοπές και αποφάσισε να τις περάσει στην Ελλάδα μαζί με την 20χρονη influencer, Ινές Γκαρσία.

Από τα τέλη Απριλίου έχουν αρχίσει οι φήμες για σχέση και όλα δείχνουν πως είναι όντως ζευγάρι, καθώς η κάμερα τούς «συνέλαβε» στη Ζάκυνθο, παρέα με τα μέλη της ιδιωτικής ασφάλειας του Γιαμάλ.

Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί που έχουν επισκεφθεί κι άλλοι άνθρωπο του αθλητισμού τα τελευταία χρόνια και ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας προστέθηκε στη λίστα.