Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Έλμιν Ράστοντερ που έχει συμβόλαιο με την ελβετική Τουν μέχρι το 2027, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports.
Μπορεί η προτεραιότητα για τους «πράσινους» αυτή τη στιγμή να είναι το θέμα του προπονητή, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ θα απολυθεί, στη Γερμανία όμως δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτό όσο με τα μεταγραφικά.
Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, οι «πράσινοι» ενδιαφέρον για τον Ράστοντερ, ο οποίος δεσμεύεται μέχρι το 2027 με την Τουν και βρίσκεται στη λίστα κι άλλων ομάδων, όπως το Αμβούργο, η Γκλάντμπαχ και η Λιόν.
Ο 24χρονος επιθετικός από τη Βόρεια Μακεδονία είχε 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.
Selon @SkySportDE, l'OL suivrait l'avant-centre macédonien du FC Thoune, Elmin #Rastoder.— melt (@meltcen) May 18, 2026
Auteur de 15 buts et 6 passes, l'attaquant de 24 ans (1m91) serait suivi par Hambourg, Mönchengladbach et le Panathinaïkos.#OL #TeamOLhttps://t.co/mUwfrxNmzh pic.twitter.com/hNvNkkwDKp