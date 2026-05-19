Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Έλμιν Ράστοντερ που έχει συμβόλαιο με την ελβετική Τουν μέχρι το 2027, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports.

Μπορεί η προτεραιότητα για τους «πράσινους» αυτή τη στιγμή να είναι το θέμα του προπονητή, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ θα απολυθεί, στη Γερμανία όμως δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτό όσο με τα μεταγραφικά.

Όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports, οι «πράσινοι» ενδιαφέρον για τον Ράστοντερ, ο οποίος δεσμεύεται μέχρι το 2027 με την Τουν και βρίσκεται στη λίστα κι άλλων ομάδων, όπως το Αμβούργο, η Γκλάντμπαχ και η Λιόν.

Ο 24χρονος επιθετικός από τη Βόρεια Μακεδονία είχε 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.