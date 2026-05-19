Με ιδιαίτερα προκλητική ανάρτηση στο X, ο Τούρκος αντιναύαρχος ε.α. Τζιχάτ Γιαϊτζί, ο οποίος θεωρείται εκ των εμπνευστών του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την επίσκεψή του στην Καππαδοκία και το πατριαρχικό συλλείτουργο που τελέστηκε στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στη Μαλακοπή.

Ο Γιαϊτζί εμφανίζεται ενοχλημένος από το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για την πραγματοποίηση της τελετής, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή υπόθεση «τουρισμού», «πολιτιστικής προβολής» ή «διεθνούς ορατότητας».

Στην Καππαδοκία βρίσκεται ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητα τους.

Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για αυτό το μοναδικό… pic.twitter.com/NdLs3Ostsm — Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 17, 2026

Η ανάρτηση έγινε από τον λογαριασμό TÜRK DEGS / TURK MAGS, που συνδέεται με τον Τούρκο αντιναύαρχο.

Στην ανάρτησή του, ο Γιαϊτζί γράφει χαρακτηριστικά ότι «ο σκοπός της τελετής στο Νεβσεχίρ δεν είναι θρησκευτικός, αλλά οι ελληνικές φιλοδοξίες», ενώ προσθέτει πως «εκείνοι που επιτρέπουν αυτές τις τελετές, πρέπει να σκεφτούν ξανά».

🔴 Cihat Yaycı:



Konuyu yalnızca “turizm”, “kültürel tanıtım” veya “uluslararası görünürlük” meselesi gibi değerlendirmek son derece sığ ve tehlikeli bir yaklaşımdır.



Türkiye’de Kapadokya’da ayinler yapılırken, tarihi kiliseler açılırken ve Patrikhane heyetleri en üst düzeyde… https://t.co/NLzmqX6w8A — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) May 17, 2026

Η ανάρτηση του Γιαϊτζί:

«Το να αξιολογείται το θέμα μόνο ως ζήτημα “τουρισμού”, “πολιτιστικής προβολής” ή “διεθνούς ορατότητας” είναι μια εξαιρετικά επιφανειακή και επικίνδυνη προσέγγιση.

Την ώρα που στην Τουρκία, στην Καππαδοκία, τελούνται λειτουργίες, ανοίγουν ιστορικές εκκλησίες και αντιπροσωπείες του Πατριαρχείου γίνονται δεκτές στο υψηλότερο επίπεδο, στη Δυτική Θράκη κλείνουν τζαμιά των Τούρκων, δεν αναγνωρίζονται οι μουφτήδες τους, τα τουρκικά σχολεία μειώνονται συστηματικά και η τουρκική ταυτότητα συνεχίζει να αρνείται.

Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί:

Ενώ η Τουρκία επιδεικνύει στη δική της χώρα μια εξαιρετικά ευρεία και πολιτισμένη προσέγγιση στο ζήτημα των μειονοτικών δικαιωμάτων, γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να στερεί ακόμη και τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης;

Όσοι παρουσιάζουν τη λειτουργία στην Καππαδοκία ως “τουριστικό κέρδος”, πρέπει πρώτα να εξηγήσουν το εξής:

Ποιο βήμα έχει γίνει για τα τουρκικά σχολεία που έκλεισαν στη Δυτική Θράκη;

Ποια αμοιβαιότητα εφαρμόστηκε για την τουρκική κοινότητα που βρίσκεται υπό πίεση στην Ξάνθη και την Κομοτηνή;

Οι διεθνείς σχέσεις δεν λειτουργούν μόνο με καλή πρόθεση, αλλά με την αρχή της αμοιβαιότητας.

Η Λωζάνη δεν είναι μια συμφωνία που επιβάλλει υποχρεώσεις μόνο στην Τουρκία.

Η ανοχή της Τουρκίας δεν είναι αδυναμία.

Ωστόσο, αν αυτή η ανοχή επιχειρηθεί να μετατραπεί σε εργαλείο πολιτικής και ψυχολογικής απόκτησης χώρου εις βάρος της Τουρκίας, δεν μπορεί να υπάρξει σιωπή.

Τα ζητήματα κυριαρχίας δεν μπορούν να παρακαμφθούν με τη γλώσσα του “τουρισμού”».

Με την ανάρτησή του, ο Τούρκος αντιναύαρχος επιχειρεί να συνδέσει μια θρησκευτική τελετή στην Καππαδοκία με το γνωστό τουρκικό αφήγημα περί «αμοιβαιότητας» στη Δυτική Θράκη, υιοθετώντας σκληρή ρητορική απέναντι στην Ελλάδα και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η παρέμβαση Γιαϊτζί έρχεται με αφορμή την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Μαλακοπή, όπου τελέστηκε πατριαρχικό συλλείτουργο στον ιστορικό ναό των Αγίων Θεοδώρων, σε μια περιοχή με ισχυρό συμβολισμό για τον ελληνισμό της Καππαδοκίας.