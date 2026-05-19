Ο Ισάκ Αντίτς Ερμάι, ο Τούρκος επιχειρηματίας που ίδρυσε τη Mango, δεν ήταν απλώς ένας ακόμη ισχυρός παίκτης της μόδας. Ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, μετανάστευσε έφηβος στη Βαρκελώνη και κατάφερε να χτίσει μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ένδυσης στον κόσμο. Γεννήθηκε το 1953 στην Τουρκία και μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ισπανία σε ηλικία 14 ετών, σύμφωνα με το επίσημο προφίλ του από τη Mango.

Πριν γίνει δισεκατομμυριούχος, ο Αντίτς ξεκίνησε από τα απλά: το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ρούχων. Μαζί με τον αδελφό του δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μόδας, πουλώντας ενδύματα, πριν φτάσει το 1984 στην ίδρυση της Mango. Εκείνη η χρονιά αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η επιχειρηματική του ιδέα εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο όμιλο μόδας με τεράστια παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Η Mango έγινε συνώνυμο της προσιτής, εμπορικής μόδας με μεσογειακό χαρακτήρα. Από ένα ισπανικό brand με ρίζες στη Βαρκελώνη, εξελίχθηκε σε διεθνή ανταγωνιστή κολοσσών όπως η Zara. Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις 3,8 δισ. ευρώ το 2025, ενώ ο Αντίκ, την περίοδο του θανάτου του, είχε περιουσία που εκτιμάτο περίπου στα 4,5 δισ. δολάρια.

Όμως η ζωή του ανθρώπου που δημιούργησε μία αυτοκρατορία στη μόδα δεν είχε μόνο επιτυχία, χρήμα και λάμψη. Ο θάνατός του, τον Δεκέμβριο του 2024, εξελίχθηκε σε υπόθεση-θρίλερ για τις ισπανικές αρχές. Ο Ισάκ Αντίτς πέθανε σε ηλικία 71 ετών, όταν έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Αρχικά, η υπόθεση είχε αντιμετωπιστεί ως δυστύχημα.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, οι καταλανικές αρχές άρχισαν αργότερα να ερευνούν τον θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε ο γιος του, Τζόναθαν Αντίτς, ο οποίος ήταν μαζί του στην πεζοπορία. Το Reuters μετέδωσε ότι ο Τζόναθαν εμφανίστηκε σε ισπανικό δικαστήριο στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει απαγγελθεί επίσημη κατηγορία, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική μυστικότητα.

Το Associated Press μετέδωσε ότι ο Τζόναθαν Αντίτς συνελήφθη ως ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, σημειώνοντας ότι ο Ισάκ Αντίκ είχε πέσει περίπου 150 μέτρα κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η υπόθεση είχε αρχικά θεωρηθεί ατύχημα, όμως άνοιξε ξανά και εξετάζεται πλέον ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Η υπόθεση τροφοδότησε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού θρίλερ: μία αμύθητη περιουσία, μια οικογένεια που ελέγχει έναν παγκόσμιο όμιλο μόδας, έναν θάνατο σε βουνό και μια έρευνα που παραμένει ανοιχτή. Ο Guardian έγραψε ότι ο Τζόναθαν Αντίτς, αντιπρόεδρος της Mango, μετατράπηκε από μάρτυρας σε ύποπτο πρόσωπο στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η οικογένεια υποστηρίζει την αθωότητά του.

Παρά τη σκοτεινή τροπή που πήρε η υπόθεση μετά τον θάνατό του, ο Ισάκ Αντίτς παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας. Από παιδί μεταναστών στην Ισπανία, έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας και μετέτρεψε τη Mango σε όνομα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιστορία του μοιάζει με σενάριο: ένας νεαρός από την Κωνσταντινούπολη φτάνει στη Βαρκελώνη, μπαίνει στον κόσμο της μόδας, χτίζει ένα brand δισεκατομμυρίων και πεθαίνει δεκαετίες αργότερα σε μια πτώση που σήμερα ερευνάται από τις αρχές. Και κάπως έτσι, ο ιδρυτής της Mango δεν άφησε πίσω του μόνο μια επιχειρηματική αυτοκρατορία, αλλά και ένα μυστήριο που εξακολουθεί να απασχολεί την Ισπανία και τον διεθνή Τύπο.