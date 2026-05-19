Μια 21χρονη φοιτήτρια πανεπιστημίου, η οποία ενδιαφερόταν έντονα για το περιβάλλον και ακολουθούσε vegan διατροφή, έδωσε τέλος στη ζωή της, ενώ βρισκόταν αντιμέτωπη με την εμφάνιση «παραληρηματικών πεποιθήσεων» που, σύμφωνα με το πόρισμα ιατροδικαστικής έρευνας, συνδέονταν με έλλειψη βιταμίνης Β12 λόγω της διατροφής της.

Η Τζορτζίνα Όουεν, από το Σάφρον Γουόλντεν του Έσεξ, είχε υιοθετήσει φυτική διατροφή από το 2016, «εξαιτίας των περιβαλλοντικών της ανησυχιών», όμως τους τελευταίους μήνες της ζωής της υπέφερε από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12. Η φοιτήτρια του πανεπιστημίου του Σουόνσι, που περιγράφηκε ως «ζωντανή και γεμάτη ενθουσιασμό», αυτοκτόνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, έναν μήνα αφότου η οικογένειά της αντιλήφθηκε ότι δεν λάμβανε τα συμπληρώματα βιταμίνης Β12 για τουλάχιστον έξι μήνες.

Τα οστρακοειδή, το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά αποτελούν πλούσιες πηγές της συγκεκριμένης βιταμίνης, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ληφθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής, γι’ αυτό και οι vegans χρειάζεται να λαμβάνουν συμπληρώματα ή εμπλουτισμένα τρόφιμα. Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία αλλά και σε νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Η Τζορτζίνα Όουεν είχε πει στην οικογένειά της ότι «ξεχνούσε» να παίρνει τα συμπληρώματά της, αλλά είχε αγοράσει από τον Καναδά ένα «οργανικό» σπρέι Methyl-cobalamin B12 για να αναπληρώσει τα επίπεδά της. Ωστόσο, το δικαστήριο του ιατροδικαστή άκουσε ότι οι αιματολογικές εξετάσεις μετά θάνατον έδειξαν πως παρουσίαζε έλλειψη βιταμίνης Β12.

Η Ελίζαμπεθ Γκρέι, αρμόδια ιατροδικαστής για το Κέιμπριτζσαϊρ και το Πίτερμπορο, ανέφερε ότι η νεαρή είχε παρουσιάσει «ασυνήθιστα αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά» το διάστημα πριν από τον θάνατό της, ενώ τα προσωπικά της ημερολόγια κατέγραφαν «επιδείνωση» της ψυχικής της υγείας.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Η οικογένεια της δεσποινίδας Όουεν ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα πριν από τον θάνατό της ασχολούνταν έντονα με την κατάσταση του κόσμου και τη θέση της μέσα σε αυτόν. Η δεσποινίδα Όουεν έκανε συχνά διαλογισμό και είχε αναφέρει στην οικογένειά της ένα πρόσφατο γεγονός κατά τη διάρκεια διαλογισμού, όπου είχε βιώσει μια εξωσωματική εμπειρία, την οποία βρήκε εξαιρετικά οδυνηρή».

Η οικογένειά της είχε κανονίσει ψυχολογική υποστήριξη, αναγνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε άγχος, ενώ σχεδίαζαν να τη μεταφέρουν οδικώς πίσω στην Ουαλία στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς επρόκειτο να επιστρέψει στις σπουδές της και είχε προγραμματίσει να κάνει σέρφινγκ το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, αργότερα την ίδια ημέρα, βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της. Οι διασώστες προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άντενμπρουκς του Κέιμπριτζ, όπου κατέληξε δύο ημέρες αργότερα.

Η Ελίζαμπεθ Γκρέι σημείωσε ότι μετά τον θάνατό της πραγματοποιήθηκαν έρευνες για να διαπιστωθεί εάν είχε ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 «ως αποτέλεσμα της vegan διατροφής της» και, εφόσον ίσχυε κάτι τέτοιο, κατά πόσο η ανεπάρκεια είχε προκαλέσει «ψυχιατρικές εκδηλώσεις».

Τρεις ειδικοί εξέτασαν τις αιματολογικές εξετάσεις της και διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσματα ήταν συμβατά με έλλειψη βιταμίνης Β12, ενώ σχετική έκθεση ανέφερε ότι παρουσίαζε «αόριστα σημάδια γνωστικής εξασθένησης, άγχος, δυσκολία στη λήψη απλών αποφάσεων και κόπωση», σύμφωνα με την Daily Mail.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα συμπτώματά της παρέπεμπαν σε μια «σταδιακά αναπτυσσόμενη ψυχιατρική διαταραχή που κορυφώθηκε με τις παραληρηματικές πεποιθήσεις» που εξέφρασε σε σημείωμα το οποίο βρέθηκε δίπλα στη σορό της.

Καταγράφοντας το τελικό συμπέρασμα, η ιατροδικαστής σημείωσε ότι η φοιτήτρια πέθανε ενώ, «με βάση την ισορροπία των πιθανοτήτων, υπέφερε από παραληρηματικές πεποιθήσεις που προκλήθηκαν από ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, η οποία αναπτύχθηκε ως άμεσο αποτέλεσμα της vegan διατροφής της».

Η Vegan Society συνιστά σε όλους τους vegans να λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης Β12, διαφορετικά κινδυνεύουν να εμφανίσουν συμπτώματα που κυμαίνονται από απώλεια ενέργειας έως παραισθήσεις και αλλαγές προσωπικότητας.