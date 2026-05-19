Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε σήμερα ότι έλαβε γνώση ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΠΔ) υπέβαλε «μυστικό» αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Σμότριτς δεν διευκρίνισε ποιος τον ενημέρωσε για το ένταλμα δεδομένου ότι η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων είναι εμπιστευτική. Επίσης, δεν αποκάλυψε τους λόγους που το ΔΠΔ επιδιώκει την έκδοση εντάλματος σύλληψής του.

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενο την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας.

Εισαγγελείς μπορούν να υποβάλουν εμπιστευτικό αίτημα σε δικαστές, οι οποίοι καλούνται να διαπιστώσουν αν υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος έχει διαπράξει εγκλήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ, προκειμένου να εγκρίνουν το αίτημα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι τον ενημέρωσαν πως το Δικαστήριο «υπέβαλε μυστικό αίτημα για διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του».

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ, καθώς και κατά ηγετικού στελέχου της Χαμάς Ιμπραήμ Αλ-Μάσρι, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στον διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Σμότριτς χαρακτήρισε τα εντάλματα σύλληψης εναντίον Ισραηλινών αξιωματούχων «κήρυξη πολέμου» από την Παλαιστινιακή Αρχή, απηχώντας προφανώς την οργή της ισραηλινής κυβέρνησης για αυτό που θεωρεί παλαιστινιακή υποστήριξη για την ανάληψη διεθνούς δικαστικής δράσης σχετικά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η Βρετανία και τέσσερις άλλες χώρες επέβαλαν πέρυσι κυρώσεις κατά του Σμότριτς και ενός άλλου ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι επανειλημμένα υποκινούν βία κατά τωνΠαλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σμότριτς έχει καλέσει για μόνιμη κατάκτηση της Λωρίδας της Γάζας και την επανεγκατάσταση εβραϊκών οικισμών στον παλαιστινιακό θύλακα, οικισμών που το Ισραήλ εγκατέλειψε το 2005.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει απορρίψει τις θέσεις αυτές του Σμότριτς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.