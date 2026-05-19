Δύο πυλώνες είχε η παρέμβαση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου στο 14ο Regional Growth Conference: ο ένας αφορούσε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια, ενώ ο δεύτερος αφορούσε την πρόοδο που συντελέστηκε σε διάφορους τομείς τα τελευταία επτά χρόνια, σε σύγκριση, μάλιστα, με την κυβέρνηση του 2015-2019.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο υπουργός πήρε αφορμή από το ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης του Σκάι, «Στο χιλιοστό», για να επισημάνει ότι το 2015 «κάποιοι σχεδόν έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια, κινδυνέψαμε να βγούμε εκτός ευρωζώνης», με προφανείς κινδύνους κατάρρευσης ολόκληρης της χώρας, σημείωσε. «Βλέπουμε με γλαφυρότητα την τραγική ανεπάρκεια στην πολιτική διαχείριση και την πολιτική διαπραγμάτευση», όπως «βλέπουμε και την πολιτική εξαπάτηση εκείνων των χρόνων -και όλοι, είτε πιστέψαμε σε εκείνη την κυβέρνηση είτε όχι, υποστήκαμε τις συνέπειες αυτής της συλλογικής εξαπάτησης». Όμως, προειδοποίησε ο υπουργός Επικρατείας, «αυτά που συνέβησαν, μπορεί να ξανασυμβούν. Τίποτε δεδομένο, τίποτε αυτονόητο».

Σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική καθώς επικεφαλής του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατήρησε. Και, «αν σας έλεγα το 2019 ότι σε έξι χρόνια η Ελλάδα, που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης και ο περίγελος, θα αναλάμβανε τα ηνία του Eurogroup, θα με θεωρούσατε τρελό. Αυτή είναι η απόδειξη της δύναμης της υπεύθυνης διακυβέρνησης να αποκαθιστά την αξιοπιστία μιας ολόκληρης χώρας, ενός ολόκληρου λαού».

Εξάλλου, συνέχισε, χάρη στην υπεύθυνη διακυβέρνηση και μέσω των πλεονασμάτων, επιστρέφει στήριξη στα εισοδήματα των πιο ευάλωτων πολιτών. Ενώ σε επόμενο σημείο αναφέρθηκε και στην τεράστια επιτυχία, όπως είπε, μείωσης του δημόσιου χρέους. Απαντώντας δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι «αυτό… τρώγεται», υπό την έννοια ότι λιγότερα χρήματα για την εξυπηρέτηση του χρέους συνεπάγονται περισσότερα χρήματα για κοινωνική πολιτική.

Σύμφωνα με τον Άκη Σκέρτσο, «πρέπει να θυμόμαστε τι ζήσαμε, τι περάσαμε» και η μνήμη είναι μια μάχη που πρέπει να δίνει κάθε δημοκρατία «για να μην επιστρέφει στα λάθη του παρελθόντος. Βλέπουμε πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου να διεκδικούν ξανά να αναλάβουν ευθύνη χωρίς καμία πράξη μεταμέλειας ή ειλικρινούς απολογισμού για το τι έγινε πριν από δέκα ή έντεκα χρόνια».

Στη συνέχεια και απαντώντας στις ερωτήσεις του Θεόδωρου Λουλούδη, εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι «η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στρατηγικός στόχος για αυτή την κυβέρνηση». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «ένας από τους λόγους που χρεοκόπησε η χώρα την προηγούμενη δεκαετία ήταν το στρεβλό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης».

Εστιάζοντας ακολούθως στον στόχο της διπλής σύγκλισης, αναφέρθηκε στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Επέμεινε δε, ότι δεν γίνονται με προεκλογική σκοπιμότητα, αλλά «συστηματικά και καθ’ όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας».

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας έδωσε σημερινά στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» για την Πάτρα και ευρύτερα, την Αχαΐα, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την εργασία. Τον Μάιο του 2019 οι επιχειρήσεις ήταν 7.854, ενώ τον Μάρτιο του 2026, 9.006 (αύξηση 14%). Οι εργαζόμενοι επτά χρόνια πριν ήταν 49.195 και σήμερα, προ διμήνου δηλαδή, 60.863 (αύξηση 23,7%). Τέλος, ο μέσος μισθός του 2019 ήταν στα 830 ευρώ, όταν σήμερα είναι στα 1.081 (αύξηση 30%). Η πρόοδος αυτή «μας ικανοποιεί;», διερωτήθηκε και απάντησε αρνητικά με την επισήμανση ότι «θέλουμε πολύ περισσότερα και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο».

Η χώρα πρέπει να κάνει άλματα, πρόσθεσε, αλλά, όπως σημείωσε με έμφαση, για να γίνουν αυτά, απαιτείται πολιτική σταθερότητα. Κάτι που εγγυήθηκε η ΝΔ τα τελευταία επτά χρόνια «μέσω μιας ισχυρής μονοκομματικής κυβέρνησης».

Κληθείς να μιλήσει για τον ρόλο που καλείται να παίξει στη σημερινή εποχή η αυτοδιοίκηση, αφού τον χαρακτήρισε «κομβικό», διευκρίνισε ότι «το επιτελικό κράτος είναι ένα συνεργατικό κράτος με στόχο, την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τα όποια σφάλματα προήλθαν από κακή συνεργασία, εξήγησε, εξάλλου «είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε λάθη».

Επαναλαμβάνοντας επίσης τη φράση του πρωθυπουργού ότι έχει υλοποιηθεί το 97% του κυβερνητικού προγράμματος, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θέλει να κριθεί «από το προγραμματικό έργο της, και όχι από την τοξικότητα ή την παραπολιτική».

Σε μια από τις τελευταίες αναφορές του μίλησε και για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: μόνο σε Αχαΐα και Ηλεία ανακαινίζονται, με πόρους του, 22 Κέντρα Υγείας και δύο νοσοκομεία. Στην Παιδεία, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» ανακαινίζονται 37 σχολεία. Ενώ μίλησε, τέλος, και για την αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και τις επενδύσεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό σε μια εποχή πολυ-κρίσεων σημειωτέον. «Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», διαβεβαίωσε εν κατακλείδι ο υπουργός Επικρατείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.