Ούτε να ακούει για μεταγραφές

Σε ρυθμό Final Four κινείται ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέπει ότι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν του αρέσει καθόλου. Καθημερινά υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια για τους ερυθρόλευκους, καθημερινά παίκτες πάνε κι έρχονται, με τον προπονητή των ερυθρόλευκων να ζητάει από όλους να μη δίνουν την παραμικρή σημασία σε όλα αυτά. Οι συνθήκες είναι πραγματικά τέλειες για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού και μάλιστα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου, οπότε ο Μπαρτζώκας δεν θα αφήσει τη μεταγραφολογία να του χαλάσει το παραμικρό στην ομάδα.

Θα ρίξουν… βόμβες

Ανεξάρτητα, πάντως, από το Final Four και τι θα γίνει σε αυτό, οι Αγγελόπουλοι την έχουν πάρει την απόφασή τους και την ξέρει και ο Μπαρτζώκας. Και η απόφαση είναι να γίνουν κινήσεις το καλοκαίρι που θα κάνουν ακόμη πιο πλήρη, ακόμη πιο δυνατό τον Ολυμπιακό. Είτε κατακτηθεί το ευρωπαϊκό είτε όχι, οι ερυθρόλευκοι θα κάνουν πολύ δυνατές κινήσεις το καλοκαίρι. Και το ξέρει και ο προπονητής τους αυτό. Κινήσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα και στο επικοινωνιακό κομμάτι, πέρα από το αγωνιστικό, να μην έχει κανένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Θα ρίξουν βόμβες οι πράσινοι; Θα ρίξουν. Το ίδιο θα κάνουν όμως και οι ερυθρόλευκοι.

Δεν θα ξεχαστεί η ομιλία Ηλιόπουλου

Μεθυσμένη πολιτεία η Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, το οποίο γιορτάστηκε με στυλ… Ηλιόπουλου. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ χάρηκε σαν τρελός για το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας με τον ίδιο στο τιμόνι και αυτό φάνηκε στη φιέστα περισσότερο από ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί όμως που θεωρούν πως έκανε και μεγάλα λάθη ο πρόεδρος της ΑΕΚ και δεν αναφέρονται στο γεγονός ότι έγινε ο ίδιος πρωταγωνιστής στη φιέστα αλλά σε όσα είπε. Και επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν ξεχνιούνται όλα αμέσως, η επόμενη σεζόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως να έχει και μεγάλα ή περισσότερα εμπόδια για τους κιτρινόμαυρους.

Χατζηδιάκος για Παναθηναϊκό

Ο Γιάκομπ Νέστρουπ είναι ένας από τους προπονητές που παίζουν δυνατά για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Γιάννη Αλαφούζο να εκπλήσσει. Το αν θα υπάρξει και γάμος ή όχι με τον 38χρονο Δανό θα φανεί τις επόμενες μέρες, αν πάντως οι δύο πλευρές συμφωνήσουν τότε δεν θα πρέπει να προκαλέσει εντύπωση αν υπάρξουν και μεταγραφικά σενάρια για παίκτες που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Όπως, για παράδειγμα, ο Παντελής Χατζηδιάκος που υπέγραψε στην Κοπεγχάγη το περσινό καλοκαίρι. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αρέσει στους πράσινους και αν ο νέος προπονητής είναι ο Νέστρουπ θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα γίνει προσπάθεια για την απόκτησή του.

Για τον Σαββίδη δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου

Βαρύ είναι το κλίμα στον ΠΑΟΚ μετά την αποτυχία σε όλα τα μέτωπα, με τον Ιβάν Σαββίδη να πρέπει να πάρει άμεσα αποφάσεις. Και αυτό που θέλουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ να ξεκαθαρίσει άμεσα, είναι το θέμα του προπονητή. Θέμα που για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή, όσοι είναι στη διοίκηση όμως ξέρουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές. Οι Σαββίδης και Λουτσέσκου θα τα πουν τις επόμενες μέρες και στην ΠΑΕ περιμένουν πώς και πώς αυτή τη συζήτηση για να ξεκαθαρίσουν μια καλή τα πράγματα και να γίνει ο σχεδιασμός για τη μεταγραφική περίοδο. Μόνο αν πει ο Ρουμάνος ότι δεν θέλει να συνεχίσει θα υπάρξει αλλαγή προπονητή.

Πώς στηρίζει Αταμάν ο Γιαννακόπουλος;

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι συνέβαιναν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Το να υπάρχει κριτική στον Αταμάν δεν είναι κάτι που απαγορεύεται, δεν είναι και λογικό όμως να υπάρχει συνεχώς κριτική και να του χρεώνονται τα πάντα από ανθρώπους που είναι κοντά στον Γιαννακόπουλο, την ίδια ώρα που ο Γιαννακόπουλος μέσω Instagram εξέφραζε τη στήριξή του στον προπονητή. Δεν θα μπορούσε να ελέγξει το περιβάλλον του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ; Θα μπορούσε. Δεν το έκανε όμως και συνεχίζει να μην το κάνει, άρα προφανώς συμφωνεί και ο ίδιος με όσα γράφονται για τον Αταμάν, όσο κι αν λέει μέσω των social media ότι τον στηρίζει.