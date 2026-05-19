Ο Τσεμ Τσιρίτσι εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος αναφορικά με την παρουσία των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή στο Telekom Center Athens.

Το ζήτημα των εισιτηρίων της διοργάνωσης δεν απασχολεί μόνο τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά και εκείνους των υπόλοιπων ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four, με τη Φενέρμπαχτσε να καταβάλλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στις εξέδρες.

Ο Τσεμ Τσιρίτσι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του τουρκικού συλλόγου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη μαζική παρουσία φίλων του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της Παρασκευής (18:00), όπου εκτιμάται ότι περισσότεροι από 8.000 «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται στο γήπεδο.

👀 Final Four’da Olympiakos-Fenerbahçe maçı için taraftar sayıları



🟡🔵 Cem Ciritci: “8.000 civarı biletleri olacak, bizim beklentimiz de 4000-4500 civarı Fenerbahçe taraftarının orda olmasını öngürüyoruz,bu sayı artabilir de tabii..



Yeterli bir sayı diye düşünüyorum.”



— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) May 19, 2026

Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυναμική που αναμένεται να έχει η Φενέρμπαχτσε στις εξέδρες. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η τουρκική ομάδα υπολογίζει πως θα έχει στο πλευρό της περίπου 4.000 έως 4.500 φιλάθλους, αριθμός που -όπως υποστήριξε- ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι την έναρξη της διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, στα τουρκικά social media υπάρχουν αρκετές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες σημαντικός αριθμός εισιτηρίων έχει καταλήξει σε οργανωμένους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είχε συμβεί σε προηγούμενα Final Four της EuroLeague.