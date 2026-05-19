Το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ φαίνεται πως ξεκαθαρίζει οριστικά, με τη Λιόν να μην προχωρά στην ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς του από τον Ολυμπιακό και τον Ουκρανό επιθετικό να επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» μετά το τέλος του δανεισμού του.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ουσιαστικά ο ίδιος ο αθλητικός διευθυντής της γαλλικής ομάδας, Ματιέ Λουί-Ζαν, ο οποίος, μιλώντας για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, ξεκαθάρισε ότι η Λιόν θα κινηθεί για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, καθώς οι δανεικοί Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Έντρικ δεν θα παραμείνουν στο ρόστερ.

Η υπόθεση είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από τα τέλη Απριλίου μέσα από γαλλικά δημοσιεύματα, ωστόσο πλέον θεωρείται οριστική απόφαση της Λιόν, η οποία έχει ήδη μπει στη διαδικασία αναδόμησης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ρήτρα αγοράς του 30χρονου φορ είχε οριστεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που οι Γάλλοι επέλεξαν να μην καταβάλουν.

Ο Γιάρεμτσουκ είχε παραχωρηθεί στη Λιόν με τη μορφή δανεισμού τον περασμένο Φεβρουάριο και σε διάστημα λίγων μηνών κατέγραψε 5 γκολ και 1 ασίστ σε 14 συμμετοχές, έχοντας παρουσία κυρίως ως λύση rotation στην επιθετική γραμμή της γαλλικής ομάδας.

Πλέον, ο Ουκρανός επιστρέφει στον Ολυμπιακό, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό ενόψει του καλοκαιρινού σχεδιασμού. Οι Πειραιώτες καλούνται να αποφασίσουν αν ο έμπειρος επιθετικός θα διατηρηθεί στο ρόστερ της νέας σεζόν ή αν θα αναζητηθεί νέα λύση μέσω μεταγραφής ή παραχώρησης.