Οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς θα μονομαχήσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας στο ΝΒΑ και τα εισιτήρια του Game 1, τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5, 03:00), είναι τα πιο ακριβά της ιστορίας.

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και τα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι είναι πιο ακριβά που υπήρξαν ποτέ σε τελικούς περιφέρειας, όπως αναφέρει το Tick Pick.

Συγκεκριμένα, τα πιο φθηνά εισιτήρια κοστίζουν 501 δολάρια ενώ η μέση τιμή αγοράς είναι 1.078 δολάρια, καθώς η ζήτηση ήταν τεράστια και οι οπαδοί των Νικς ονειρεύονται την πρόκριση στους τελικούς του NBA και την κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά έπειτα από αρκετές δεκαετίες.

Για την ακρίβεια, οι Νιου Γιορκ Νικς έχουν κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, το 1970 και το 1973, ενώ οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν στεφθεί μία φορά πρωταθλητές, το 2016.