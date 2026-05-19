Ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε τα αιτήματα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

«Με όλα όσα έχουν βρει την Κωνσταντοπούλου τον τελευταίο καιρό είναι απολύτως δικαιολογημένη η μόνιμη σύγχυση και εκνευρισμός της. Όταν ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών διαπίστωσε ότι έλαβε οριστικά τέλος η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας γιατί την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί δεν ανέχονται άλλη οικογενειακή εκμετάλλευση» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Το δεύτερο κακό μαντάτο για την ίδια ήρθε από τους δικηγόρους ή κάποιους δικηγόρους που την κατήγγειλαν ότι ενεργεί εις βάρος συμφερόντων συγγενών. Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για διαρκώς βάναυση συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Το άλλο κακό ήρθε από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Το μεγαλύτερο από όλα ήταν η καταγγελία από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Δεν έμεινε θεσμός στον χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει με κορωνίδα τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Και αφού δεν έφταναν όλα αυτά ήρθαν και οι αιτήσεις άρσης ασυλίας της μεταξύ των οποίων και η αίτηση των εισαγγελικών λειτουργών για 6 κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με παράνομη βιντεοσκόπηση δικαστικών και αστυνομικών οργάνων και μετά δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα. Έξι κακουργήματα. Σε λίγο η Βουλή θα ασχολείται με τον μισό Ποινικό Κώδικα για τις πράξεις της κ. Κωνσταντοπούλου. Άμα σου τύχουν όλα αυτά είναι προφανές ότι κάπου τα πράγματα δυσκολεύουν» είπε μεταξύ άλλων.

Καταλήγοντας στην τοποθέτησή του, ο υπουργός σημείωσε: «Την κα Κωνσταντοπούλου δεν την διώκει η Βουλή. Η Βουλή αποφαίνεται επί των εισαγγελικών αιτημάτων. Δεν διώκεται για πολιτική δράση η κα Κωνσταντοπούλου αλλά για εγκλήματα που διέπραξε ως δικηγόρος. Έρχονται και τα 6 κακουργήματα και θα σας συνιστούσα κα Κωνσταντοπούλου να βρείτε ένα καλό δικηγόρο».