Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του, Πέτρος, αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του διπλού στο τουρνουά της Γενεύης, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ από τους Κονσταντίν Φράντζεν και Ρόμπιν Χάασε.

Τα αδέρφια Τσιτσιπά μπήκαν καλά στον αγώνα, κράτησαν το σερβίς τους και τελικά κατάφεραν να πάρουν στο tie break το πρώτο σετ και το προβάδισμα για τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ, όμως, δεν κατάφεραν να αποφύγουν το break ενώ ήταν πίσω με 6-5, με αποτέλεσμα να γίνει το 7-5 και το παιχνίδι να οδηγηθεί στο super tie break.

Εκεί, οι Φράντζεν και Χάασε ήταν πιο ψύχραιμοι και με 10-6 πήραν τη νίκη και την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του διπλού.

Τα σετ: 6-7, 7-5, 10-6