Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 18:30 με την ώρα συγκέντρωσης των συμμετεχόντων, ενώ στις 19:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τους Εύζωνες ενδεδυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.

Στο ίδιο σημείο ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, καθώς και η κεντρική ομιλία από τον Πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους, Στρατηγό εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ, κ. Αλκιβιάδη Στεφανή.

Λίγο αργότερα, έλαβαν χώρα οι καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, ενώ οι κινητοποιήσεις ολοκληρώθηκαν με πορεία προς την πρεσβεία της Τουρκίας.

Ακολουθούν φωτογραφίες: