Το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, καθώς η Συμμαχία εξετάζει τρόπους προστασίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας, εφόσον η κρίσιμη θαλάσσια οδός δεν επαναλειτουργήσει έως τις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, η Βορειοατλαντική Συμμαχία συζητά το σενάριο παροχής συνδρομής σε εμπορικά πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, μια περιοχή ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι το ζήτημα εξετάζεται σοβαρά, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη πολιτική απόφαση.

Η πρόταση φαίνεται να κερδίζει έδαφος μεταξύ ορισμένων κρατών-μελών, όμως η απαιτούμενη ομοφωνία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι αρκετές χώρες βλέπουν θετικά την προοπτική μιας ναυτικής επιχείρησης για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ άλλες παραμένουν επιφυλακτικές, φοβούμενες βαθύτερη εμπλοκή της Συμμαχίας στη σύγκρουση ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιχειρησιακής εμπλοκής, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι μια τέτοια αποστολή θα απαιτούσε πρώτα πολιτική απόφαση. «Πρώτα έρχεται η πολιτική κατεύθυνση και στη συνέχεια ο επίσημος σχεδιασμός», δήλωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι σκέφτεται απολύτως το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αποστολής.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων της Συμμαχίας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο μέτωπο ενεργειακής και γεωπολιτικής ασφάλειας. Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG, γεγονός που εξηγεί την έντονη ανησυχία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία.

Ο αποκλεισμός των Στενών έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να δέχονται έντονες πιέσεις. Η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θεωρείται απειλή όχι μόνο για τις χώρες που εξαρτώνται άμεσα από τις ενεργειακές ροές του Κόλπου, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία συνολικά.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πώς θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Μια ναυτική αποστολή στην περιοχή θα απαιτούσε σαφή εντολή, κανόνες εμπλοκής και πολιτική συμφωνία μεταξύ των συμμάχων, σε ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει υψηλός.

Μέχρι πρόσφατα, αρκετά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ υποστήριζαν ότι οποιαδήποτε εμπλοκή στην περιοχή θα έπρεπε να εξεταστεί μόνο μετά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και, ιδανικά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη πίεση στις αγορές ενέργειας φαίνεται να αλλάζει σταδιακά τους υπολογισμούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν παράλληλα δικά τους σχέδια για την προστασία της ναυσιπλοΐας μετά την αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ αρκετές χώρες έχουν ήδη μεταφέρει ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή.

Προς το παρόν, οι ΗΠΑ δεν έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα για ενεργοποίηση νατοϊκής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, οι συζητήσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας αποκτούν δυναμική, καθώς η παράταση του αποκλεισμού αυξάνει το κόστος για τις αγορές, τις κυβερνήσεις και την ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης.