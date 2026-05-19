Για την οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης και το πώς αυτή εξαρθρώθηκε μίλησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη το πρωί της Τρίτης 19/5 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Περιγράφοντας ότι οι κάτοικοι στο Αμάρι του Ρεθύμνου ζούσαν τον απόλυτο τρόμο, μίλησε για τους ξυλοδαρμούς, τους εμπρησμούς και τους εκβιασμούς.

Ο φερόμενος «εγκέφαλος» της οικογενειακής «μαφίας» και τα ανίψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες και δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχαστρο ακόμα και οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους. Αφού άρπαζαν τις περιουσίες τους, τις δήλωναν ως δικές τους, εξασφαλίζοντας πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και η ζωή που έκαναν. Ζούσαν δε, όπως μεταδίδει το σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews, σαν άρχοντες στο χωριό, όπως λένε κάτοικοι στην κάμερα τους ΕΡΤnews, αλλάζοντας διαρκώς αυτοκίνητα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση της οικογενειακής «μαφίας» ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών και εισαγγελική παραγγελία και οι Αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία παράλληλα είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με όσα είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, όλη η οικογένεια, που έχει απλώσει τα πλοκάμια της διαφορετικά μέρη της Κρήτης –Ηράκλειο και Ρέθυμνο– βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ εκτιμάται πως τα θύματα της συμμορίας είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλοί φοβούνταν να μιλήσουν.

«Πολλοί αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους»

Τρία από τα μέλη της οργάνωσης είχαν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις ζωοκλοπής, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Αστυνόμος Β Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί βαρύτατες ποινικές διώξεις κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα.

«Το κλειδί ώστε να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματική ομάδα που αποτελείται κατά βάση από τους τρεις ήταν ότι δεν ήταν στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελλόταν μία φθορά, καταγγελλόταν ένας εμπρησμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις», τόνισε.

«Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης συνέλεξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις όπου βλέπαμε ως κοινό παρονομαστή αυτούς τους τρεις κατηγορούμενους και διαπιστώσαμε πως οι υπόλοιποι κάτοικοι ήταν υπό το καθεστώς φόβου. Πολλοί αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους που εκμεταλλεύονταν τα εν λόγω άτομα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Είχαν καταφέρει να περάσουν στην ιδιοκτησία τους τα αγροτεμάχια των υπόλοιπων πολιτών και τα δήλωναν κανονικά. Είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, οπότε ήταν δύσκολο στους πολίτες να καταγγείλουν. Η δράση ξεκίνησε από το 2021. Σύστησαν συμμορία και διέπρατταν κακουργήματα και πλημμελήματα για τα οποία κατηγορούνται.

Οι συλληφθέντες δεν έχουν αναφέρει κάτι στους αστυνομικούς. Αναμένουμε την απολογία τους. Υπάρχει μία καλή δικογραφία για την οποία χρειάζεται ένας χρόνος, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία», επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.