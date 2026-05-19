Ο Έντσο Μαρέσκα βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για πολυετή συνεργασία.

Η αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στο τέλος της φετινής σεζόν σηματοδοτεί το κλείσιμο μιας ιστορικής εποχής για τους «Πολίτες», με τον Καταλανό τεχνικό να ολοκληρώνει τον κύκλο του έπειτα από χρόνια κυριαρχίας σε Αγγλία και Ευρώπη. Στη διοίκηση της Σίτι, πάντως, φαίνεται πως είχαν ήδη χαράξει το πλάνο της επόμενης ημέρας, θεωρώντας τον Μαρέσκα τον καταλληλότερο άνθρωπο για να συνεχίσει τη φιλοσοφία και τη δομή που εγκαθίδρυσε ο Γκουαρδιόλα.

Ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος είχε εργαστεί στο παρελθόν ως στενός συνεργάτης του Πεπ στο τεχνικό επιτελείο της Σίτι, είχε εδώ και καιρό ξεχωρίσει ως ο βασικός υποψήφιος για τη διαδοχή. Η γνώση του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας του συλλόγου, αλλά και η αγωνιστική του ταυτότητα, θεωρούνται στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν ομαλή μετάβαση στη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή.

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Ο 46χρονος τεχνικός επιστρέφει έτσι στο «Etihad» έχοντας ενισχύσει σημαντικά το προπονητικό του προφίλ μέσα από την παρουσία του σε Λέστερ και Τσέλσι.

Παρά το σχετικά σύντομο πέρασμά του από τους «Μπλε», ο Μαρέσκα κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με σημαντικές επιτυχίες, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μέσα στο 2025. Η διοίκηση της Σίτι εκτιμά ότι διαθέτει τόσο τη φιλοσοφική συνέχεια όσο και την προσωπικότητα για να διαχειριστεί το βάρος της διαδοχής ενός προπονητή που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου.

Για τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού, η επικείμενη συμφωνία συνιστά το μεγαλύτερο βήμα της προπονητικής του καριέρας και ταυτόχρονα μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: να διατηρήσει τη Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή μετά το τέλος της εποχής Γκουαρδιόλα.