Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στην περιοχή Ίκα, στο νότιο Περού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Οι αρχές αναφέρουν πως, έως τώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές υλικές καταστροφές.

Reports from Ica, Peru, say students at San Juan Bautista University saw fallen walls and debris after the 6.1 earthquake, with additional damage also reported at UTP, Megaplaza, and other places. #Sismo #Temblor https://t.co/UbDruIXndQ pic.twitter.com/EIiG71A6Ie — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

Footage from Ica and Pisco shows the 6.1-magnitude earthquake on Peru’s southern coast; authorities say no victims or major damage have been reported so far. #Sismo #Temblor #Peru https://t.co/lKiWr2wYfB pic.twitter.com/jbOeb9Qr3i — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.