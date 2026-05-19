Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε τον θάνατο ενός εφέδρου αξιωματικού κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότιο Λίβανο. Πρόκειται για τον 27χρονο Ιταμάρ Σαπίρ, ο οποίος, σύμφωνα με το ynet, έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση ενόπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Κούζα, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στις 2 Μαρτίου, επιτιθέμενη στο Ισραήλ με ρουκέτες για να εκδικηθεί τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Έκτοτε, συνολικά 22 Ισραηλινοί – 21 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων – έχουν βρει τον θάνατο στον Λίβανο.