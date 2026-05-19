Καθώς πλησίαζε η λήξη του αυτοφώρου για τον Νίκο Καραχάλιο, μετά τη μήνυση που κατέθεσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός για συκοφαντική δυσφήμιση, η Μαρία Καρυστιανού επανήλθε δημόσια με ανάρτηση το βράδυ της Τρίτης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο επικοινωνιολόγος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις Αρχές.

Στην τοποθέτησή της θέτει ζήτημα για τη στάση των αστυνομικών αρχών, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης. Εκφράζει απορία για το ότι δεν έχει βρεθεί, παρότι –όπως σημειώνει– είναι γνωστή η κατοικία του αλλά και η ενεργή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας αιχμές περί προστασίας του από «το σύστημα».

Σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει τα εξής

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;

Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του;

Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές;

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά!

Μα ποιους νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…».

Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;



Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον… pic.twitter.com/r8tvyifMTW — Maria Karystianou (@mkaristianou) May 19, 2026

Η νομική κίνηση σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου αφορά ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό περί υποτιθέμενης «εντολής» σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος, την οποία, όπως ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις του, φέρεται να μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού. Σε αντίθετη περίπτωση, επισημαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει τις προβλεπόμενες νομικές συνέπειες για συκοφαντική δυσφήμηση.