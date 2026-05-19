Η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της Premier League, κατακτώντας τον τίτλο για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2003/04 και βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 22 ετών. Η μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος ήρθε πριν από την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, ενώ έξω από το «Έμιρεϊτς» στήθηκε από νωρίς γιορτινό σκηνικό με τους φιλάθλους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Η απονομή θα πραγματοποιηθεί μετά το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

The Arsenal. Your Premier League champions. — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Η ισοπαλία που «κλείδωσε» τον τίτλο και η τελική βαθμολογία

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι Στέιντιουμ», αποτέλεσμα που σφράγισε και μαθηματικά την πρωτιά των Λονδρέζων. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ενώ η ισοφάριση από τον Έρλινγκ Χάαλαντ στο φινάλε διαμόρφωσε το τελικό σκορ και χάρισε στους γηπεδούχους ιστορική ευρωπαϊκή έξοδο στο Europa League.

Η Άρσεναλ έφτασε έτσι τους 82 βαθμούς, διατηρώντας την κορυφή, με τη Σίτι να ολοκληρώνει στους 78 και να μένει στη δεύτερη θέση.

Η ομάδα του Αρτέτα και η αμυντική υπεροχή

Η φετινή πορεία της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα στηρίχθηκε στη συνέπεια και τη σταθερότητα, με κομβικούς παίκτες να έχουν συνεχή παρουσία όπως οι Ράγια (37/37), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36 συμμετοχές), αλλά και ο Γκιόκερες που ολοκλήρωσε τη χρονιά ως πρώτος σκόρερ της ομάδας με 14 τέρματα.

Σημαντικές λύσεις πρόσφεραν επίσης οι Έζε και Σάκα, που σημείωσαν από 7 γκολ. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην άμυνα της Άρσεναλ, η οποία δέχθηκε μόλις 26 γκολ σε όλη τη σεζόν, επίδοση που αποτυπώνει την αγωνιστική της ανωτερότητα.

Ξέσπασμα χαράς στο Λονδίνο

Η κατάκτηση του τίτλου προκάλεσε μαζικές εκδηλώσεις ενθουσιασμού γύρω από το «Έμιρεϊτς Στέιντιουμ», αλλά και σε σημεία συνάντησης φιλάθλων όπως το The Drayton Park Arms. Παρότι η ομάδα δεν είχε αγωνιστική υποχρέωση τη συγκεκριμένη ημέρα, η πόλη «ντύθηκε» στα χρώματα του συλλόγου.

Παράλληλα, η Άρσεναλ δημοσίευσε βίντεο με στιγμές της χρονιάς, από ιστορικές μορφές όπως ο Αρσέν Βενγκέρ μέχρι κρίσιμες φάσεις και αποφάσεις VAR, αποτυπώνοντας τη διαδρομή προς τον τίτλο.

Ο Ντέκλαν Ράις μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφία με τους συμπαίκτες του στο Sobha Training Ground του Λονδίνου Κόλνεϊ, γράφοντας: «Σας το είπε… τελειώσαμε.»

Η απονομή και το επόμενο μεγάλο ραντεβού

Η Άρσεναλ θα παραλάβει το τρόπαιο της Premier League στο φινάλε της σεζόν, μετά την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας στις 24 Μαΐου. Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν, σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Λονδίνου.

