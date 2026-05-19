Νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), με αφορμή τις τελευταίες τοποθετήσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Ρεζαΐ άφησε αιχμές για τη στάση του Αμερικανού προέδρου, υποστηρίζοντας πως προχωρά σε απειλές περί στρατιωτικής δράσης και στη συνέχεια υπαναχωρεί.

«Θέτει τελεσίγραφο για στρατιωτική επίθεση και μετά το ακυρώνει μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ضرب‌الاجل حمله نظامی تعیین می‌کند و خودش هم آن را لغو می‌کند! با این امید واهی که ملت و مسئولان ایران را تسلیم کند!

مشت آهنین نیروهای مسلح قدرتمند و ملت بزرگ ایران آن‌ها را وادار به عقب نشینی و تسلیم خواهد کرد. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 18, 2026

Ο Ιρανός αξιωματούχος εκτίμησε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν λανθασμένα πως μπορούν, μέσω πιέσεων και απειλών, να κάμψουν την ιρανική ηγεσία και τον λαό της χώρας.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι «η σιδερένια γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού λαού θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση και παράδοση».

Η τοποθέτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως αποφάσισε να μεταθέσει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, έπειτα από παρεμβάσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής.