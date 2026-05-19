Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε ότι Ρωσία και Κίνα παραμένουν έτοιμες να υποστηρίζουν αμοιβαία η μία την άλλη σε κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων η διαφύλαξη της εθνικής ενότητας και της κρατικής κυριαρχίας.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, λίγο πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα που ξεκινά σήμερα Τρίτη, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», επισημαίνοντας ότι στόχος της είναι η προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας.

Οι δηλώσεις του προηγούνται των επαφών που θα έχει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στις 19 και 20 Μαΐου.