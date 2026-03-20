Η μεγάλη αστική ανάπλαση του Ελληνικού αρχίζει να προβάλλεται όλο και πιο έντονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως παράδειγμα σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης πόλεων. Στελέχη της LAMDA Development βρέθηκαν στις Βρυξέλλες για να παρουσιάσουν στην εκδήλωση “Next-generation urban development: Building the cities of tomorrow την πρόοδο και τη φιλοσοφία του έργου The Ellinikon σε θεσμικούς παράγοντες και εκπροσώπους της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο European Parliament με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές του έργου και ο τρόπος με τον οποίο το Ελληνικό φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Eυρωπαϊκό case study αστικής ανάπλασης

Τα στελέχη της LAMDA παρουσίασαν σε ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανώσεων και φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας, το The Ellinikon, ένα ευρωπαϊκό case study αστικής ανάπλασης, βιωσιμότητας και συμπερίληψης που μεταμορφώνει έναν πρώην εγκαταλελειμμένο χώρο για δεκαετίες σε μια «έξυπνη» πόλη των 15 λεπτών-ένα ζωντανό και σύγχρονο οικοσύστημα, που συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, διαμορφώνοντας ένα ζωντανό παράδειγμα για τις πόλεις του μέλλοντος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου η κλιματική προσαρμογή, οι ανθεκτικές υποδομές και τα σύγχρονα μοντέλα αστικών κέντρων βρίσκονται όλο και πιο ψηλά στον δημόσιο διάλογο, το The Ellinikon αποδεικνύει ότι η τεχνολογική καινοτομία, ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός και η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορούν να συνυπάρξουν, να συνδυαστούν και να προσφέρουν μετρήσιμη δημόσια αξία.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (EU Circular Economy Action Plan), την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal) και τις αρχές του New European Bauhaus.

Καθώς η Ευρώπη επιδιώκει να ηγηθεί στη δημιουργία αστικών μοντέλων με κλιματικά ουδέτερο αποτύπωμα και επίκεντρο τον άνθρωπο, το The Ellinikon αναδεικνύεται σε ένα σύγχρονο υπόδειγμα για το πώς οι ευρωπαϊκές αξίες μεταφράζονται σε καθημερινή εμπειρία ζωής.

Σειρά επαφών

Με στόχο την ανάδειξη του The Ellinikon ως ενός εφαρμόσιμου μοντέλου ενσωμάτωσης των παραπάνω ευρωπαϊκών πολιτικών σε κλίμακα πόλης και της ανάδειξής του ως ένα διεθνές πρότυπο δημιουργίας αστικών αναπλάσεων και επαναπροσδιορισμού του Μεσογειακού τρόπου ζωής, η παρουσία της LAMDA Development στις Βρυξέλλες περιλάμβανε σειρά επαφών με ευρωπαϊκούς θεσμούς, εκπροσώπους της ελληνικής αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ελληνικής κοινότητας των Βρυξελλών καθώς και εμπειρογνώμονες και δημοσιογράφους.

Τα στελέχη της LAMDA Development πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην ΕΕ, Πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, καθώς και με τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πόλεων και τον ρόλο μεγάλων έργων αστικής ανάπλασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε roundtable με δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές της ανάπτυξης του The EllEPinikon και η σημασία του για την ευρωπαϊκή συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και οργανώθηκε δείπνο με μέλη του Δικτύου των Ελλήνων στις Βρυξέλλες “ΑΡΓΩ”, όπου παρουσιάστηκε το έργο.