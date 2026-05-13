Στο τέλος Μαΐου και ειδικότερα από τις 26/5 αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου 2026, με την καταβολή των συντάξεων για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Επίσης, την Τρίτη 26/5, θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 μέσω ΕΦΚΑ, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις τους.

Οι συνταξιούχοι μισθωτοί (ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ταμεία που έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ) θα λάβουν τη σύνταξή τους την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να πιστωθούν και οι προσωρινές συντάξεις για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.