Το νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα του ζωικού κεφαλαίου, που προβλέπει την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων με ειδικούς στομαχικούς βώλους, αναμένεται να προβλέπει τροπολογία η οποία κατατίθεται σήμερα Τετάρτη (13/5) στη Βουλή.

Το μέτρο θα αφορά αμνοερίφια ηλικίας άνω των έξι μηνών, ενώ το κόστος τοποθέτησης των ηλεκτρονικών βώλων εκτιμάται περίπου στα 2,50 ευρώ ανά ζώο. Οι βώλοι θα τοποθετηθούν από κτηνιάτρους, ενώ το κόστος θα επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο κάλυψης της δαπάνης μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Πώς θα λειτουργεί η ψηφιακή βάση δεδομένων

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα δημιουργηθεί ψηφιακή βάση δεδομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη το επόμενο διάστημα. Η εφαρμογή του συστήματος θα ξεκινήσει πιλοτικά και σταδιακά, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναμένεται να καθοριστεί η έναρξη της λειτουργίας του μέτρου και των τεχνικών προδιαγραφών, η σταδιακή εφαρμογή του εργαλείου των βώλων ανά γεωγραφική ζώνη ή κατηγορία εκμεταλλεύσεων, οι όροι πρόσβασης και ασφάλειας του συστήματος, οι διαδικασίες καταχώρησης, τοποθέτησης των βώλων που θα γίνονται αποκλειστικά από τους κτηνιάτρους.

Η ηλεκτρονική σήμανση αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, ιδίως μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εφαρμογή του συστήματος θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα συνδέεται με την ένταξη των ζώων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η διαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις και να περιορίζονται φαινόμενα παρατυπιών. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο περιορισμός της εφαρμογής σε ζώα άνω των έξι μηνών σχετίζεται με την επάρκεια του διαθέσιμου αριθμού βώλων για το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.

Επιφυλακτικοί οι κτηνοτρόφοι

Από την πλευρά τους, κτηνοτρόφοι εκφράζουν επιφυλάξεις και αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η τοποθέτηση των στομαχικών βώλων ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των ζώων.