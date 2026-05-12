Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία της Eurovision εκτυλίχθηκε στη Βιέννη, με τη μεγάλη κυρία του ευρωπαϊκού τραγουδιού, Βίκυ Λέανδρος, να επιστρέφει στον «τόπο του θριάμβου» μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες. Η ελληνικής και γερμανικής καταγωγής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή πιο λαμπερή από ποτέ, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο κατάμεστο στάδιο, καθώς ερμήνευσε το εμβληματικό “L’Amour Est Bleu”.



Ήταν το 1967 όταν η Λέανδρος, σε ηλικία μόλις 15 ετών, εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στη Βιέννη, κατακτώντας την 4η θέση και ξεκινώντας μια μυθική καριέρα. Σήμερα, 59 χρόνια μετά, η φωνή της παραμένει αναλλοίωτη, με το κοινό να την καταχειροκροτεί όρθιο, τιμώντας μια καλλιτέχνιδα που σφράγισε τον διαγωνισμό όσο λίγοι. «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στη Βιέννη, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν», δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα BILD, φανερά συγκινημένη από τη ζεστή υποδοχή.

Η πορεία της Βίκυς Λέανδρος στη Eurovision είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία. Μετά την πρώτη της εμφάνιση, επέστρεψε το 1972 με το «Après toi», σε σύνθεση του πατέρα της Λέο Λέανδρος, χαρίζοντας στο Λουξεμβούργο την πρώτη θέση με 128 βαθμούς. Έκτοτε, η καριέρα της απογειώθηκε παγκοσμίως, με τεράστιες επιτυχίες στη Γερμανία, όπως το «Theo, wir fahr’n nach Lodz» και το διαχρονικό «Ich liebe das Leben».



Αν και η αγαπημένη ερμηνεύτρια πραγματοποίησε μια μεγάλη αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2024, η εμφάνισή της στη Βιέννη το 2026 αποδεικνύει ότι παραμένει μια ενεργή και απαστράπτουσα παρουσία στη μουσική σκηνή. Η επιστροφή της στη σκηνή της Eurovision δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά ένας φόρος τιμής στην ιστορία του θεσμού και μια υπενθύμιση ότι το αληθινό ταλέντο δεν έχει ημερομηνία λήξης.



Για τους χιλιάδες θαυμαστές της, η στιγμή που η Λέανδρος τραγούδησε ξανά το «μπλε της αγάπης» θα μείνει χαραγμένη ως το απόλυτο highlight της φετινής διοργάνωσης.

