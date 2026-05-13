Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων, σποραδικών βροχών υπάρχει στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες στα νότια έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 26, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 12 έως 21, στη Δυτική Στερεά από 15 έως 23, στην Ανατολική Στερεά από 12 έως 29, στην Πελοπόννησο από 13 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 27, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 και στην Κρήτη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, όμως στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο το μεσημέρι και απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όμως από το πρωί έως το απόγευμα θα υπάρχουν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.