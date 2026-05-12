Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί «πολύ κοντά» το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, εκτιμώντας πως Μόσχα και Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία διευθέτησης της σύγκρουσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ενόψει της αναχώρησής του για ταξίδι στην Κίνα, είπε ότι τόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον βλέπει πραγματική δυναμική στις τρέχουσες διπλωματικές διεργασίες.

Παρόμοιο μήνυμα είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα και ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν είπε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο πόλεμος που ο ίδιος ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια «πλησιάζει στο τέλος του», σε μια συγκυρία κατά την οποία ισχύει μια προσωρινή, περιορισμένης διάρκειας εκεχειρία με αμερικανική διαμεσολάβηση. Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να συζητήσει «νέο πλαίσιο ασφαλείας» για την Ευρώπη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγνωριστούν οι «νέες πραγματικότητες» στο έδαφος, δηλαδή τα ρωσικά κέρδη επί ουκρανικού εδάφους.

Οι δηλώσεις Τραμπ περί «τέλους που πλησιάζει» εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησής του να εμφανιστεί ως ο βασικός διαμεσολαβητής που μπορεί να τερματίσει τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη πιέσει Κίεβο και Μόσχα σε διαδοχικούς γύρους συνομιλιών, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι διαρρέουν ότι η απόσταση για μια κατ’ αρχήν συμφωνία έχει περιοριστεί, παρότι παραμένουν «ευαίσθητα αλλά όχι ανυπέρβλητα» σημεία, κυρίως σε θέματα εδαφικών ρυθμίσεων και μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας.