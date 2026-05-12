Ένταση και αποδοκιμασίες καταγράφηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Βιέννη, κατά την εμφάνιση της ισραηλινής συμμετοχής στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα να επηρεάζουν το κλίμα μέσα στην αρένα.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραηλινού εκπροσώπου Νόαμ Μπετάν στη Wiener Stadthalle, ακούστηκαν συνθήματα από μέρος του κοινού, όπως «Stop the genocide» («Σταματήστε τη γενοκτονία»), ενώ σημειώθηκαν και αποδοκιμασίες.

Si sente urlare “stop, stop the genocide” durante il brano di Israele all’Eurovision. pic.twitter.com/hTVh0YIDCU — Trash Italiano (@trash_italiano) May 12, 2026

Η βραδιά κύλησε σε τεταμένο περιβάλλον, με την παρουσία της ισραηλινής συμμετοχής να συνοδεύεται από αντιδράσεις. Στην αρένα διακρίθηκαν τόσο ισραηλινές όσο και παλαιστινιακές σημαίες, ενώ η αστυνομία προχώρησε στην απομάκρυνση και σύλληψη διαδηλωτή υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

🇮🇱A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance pic.twitter.com/m8f7bCvdGT — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

Η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF, που έχει την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης, είχε ήδη γνωστοποιήσει ότι δεν θα απαγορευτεί η παρουσία παλαιστινιακών σημαιών ούτε θα περιοριστούν οι αντιδράσεις του κοινού.

Παρά το κλίμα, ο Νόαμ Μπετάν παρουσίασε το τραγούδι «Michelle» και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου.

Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για πιθανές αποδοκιμασίες, ζητώντας μάλιστα από την ομάδα του να προσομοιώνει γιουχαΐσματα στις πρόβες.