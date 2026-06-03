Ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνοντας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τη δυνατότητα προσφυγής στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου, παρατείνεται η λειτουργία της Επιτροπής, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε όσους έχουν εκκρεμείς φορολογικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων να επιδιώξουν συμβιβαστική επίλυση της υπόθεσής τους χωρίς να περιμένουν την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Το βασικό κίνητρο για τους φορολογούμενους είναι οι εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, οι οποίες μπορούν να φθάσουν έως και το 75%, ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής. Ωστόσο, η αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής συνεπάγεται οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω δικαστικής προσβολής.

Οι νέες προθεσμίες

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, από τις 24 Ιουλίου 2026 που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός. Παράλληλα, στη διαδικασία μπορούν πλέον να υπαχθούν υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή θα έχει προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2027 για να εξετάσει τις αιτήσεις, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα μπορούν να εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2027. Εφόσον μια αίτηση δεν εξεταστεί έως το τέλος Ιουλίου του 2027, θα θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.

Ποιες υποθέσεις καλύπτονται

Η ρύθμιση αφορά εκκρεμείς φορολογικές διαφορές, ενώ παρέχει και δεύτερη ευκαιρία σε φορολογούμενους των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Νέα αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε περιπτώσεις όπου έχουν προκύψει νέα στοιχεία, νέα νομολογία ή αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που επηρεάζουν την υπόθεση.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν, μεταξύ άλλων, παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους ή πρόστιμα, εσφαλμένο καταλογισμό λόγω πρόδηλου λάθους, εφαρμογή ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης βάσει της νομολογίας του ΣτΕ ή ακόμη και μείωση πρόσθετων φόρων, τόκων και προσαυξήσεων.

Εκπτώσεις έως 75% και έως 24 δόσεις

Για να ενεργοποιηθεί ο συμβιβασμός, ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου ή το 25% στην περίπτωση αυτοτελών προστίμων και να αναρτήσει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις, με το ύψος της έκπτωσης να συνδέεται με τον αριθμό των δόσεων. Η μέγιστη έκπτωση 75% παρέχεται στην εφάπαξ εξόφληση, ενώ μειώνεται σταδιακά έως το 35% για όσους επιλέξουν αποπληρωμή σε 21 έως 24 δόσεις.

Σημειώνεται ότι εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει τις δύο τελευταίες για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό της ύψος, αφαιρουμένων μόνο των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.