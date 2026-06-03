Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα κοριτσάκι ηλικίας τριών ετών, το οποίο χτύπησε και παρέσυρε Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περί τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης, στη συμβολή των οδών Μελούνας και 40 Μαρτύρων στο Μενίδι, όταν ο 31χρονος οδηγός προσπάθησε να βγει από γκαράζ και δεν είδε το ανήλικο παιδί.

Αρχικά το ηλικίας 3 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, αλλά εν συνεχεία κρίθηκε απαραίτητο να πάει στο Παίδων.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι νωρίς το πρωί σήμερα δεν είχε εντοπιστεί κάποιος γονέας του παιδιού.