Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε στο κόκκινο χαλί της Νέας Υόρκης με αφορμή τη νέα της ρομαντική κομεντί.

Η 56χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Office Romance», κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε ένα στράπλες φλοράλ φόρεμα από τον οίκο «Μiss Sohee» που τόνιζε το στήθος της και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές της στο Instagram. «Η ομορφιά της κόβει την ανάσα», σχολίασε ένας θαμαστής, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είναι μια βασίλισσα!».

Η εμφάνισή της συνδύαζε κομψότητα και λάμψη, με τη Λόπεζ να ποζάρει χαμογελαστή στους φωτογράφους και να τραβά όλα τα βλέμματα. Το look της ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακά κοσμήματα και προσεγμένο μακιγιάζ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως μιας από τις πιο λαμπερές παρουσίες του κόκκινου χαλιού.

Ο ηθοποιός Μπρετ Γκόλντσταϊν με την Τζένιφερ Λόπεζ

Στην ταινία «Office Romance», η Τζένιφερ υποδύεται την Τζάκι Κρουζ, τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, η οποία ερωτεύεται τον νέο υπάλληλό της, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μπρετ Γκόλντσταϊν. Η μυστική τους σχέση εξελίσσεται, μέχρι τη στιγμή που οι δυο τους αποφασίζουν να σταματήσουν να ακολουθούν τους κανόνες και να ακούσουν την καρδιά τους. Μάλιστα, η Τζένιφερ Λόπεζ παραδέχτηκε πως με τον ηθοποιό Μπρετ Γκόλντσταϊν είχε το καλύτερο φιλί της καριέρας της.