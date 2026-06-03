Η εικόνα που παρουσίασαν οι ποδοσφαιρίστριες της Naegohyang κατά τη συνάντησή τους με τον Κιμ Γιονγκ Ουν δεν θύμιζε σε τίποτα τους πανηγυρισμούς τους μετά την κατάκτηση του τίτλου. Η ομάδα της Βόρειας Κορέας κατέκτησε το Ασιατικό Champions League Γυναικών επικρατώντας με 1-0 της ιαπωνικής Tokyo Verdy Beleza στον τελικό που διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Οι αθλήτριες συγκινήθηκαν πολύ περισσότερο όταν βρέθηκαν απέναντι στον ηγέτη της χώρας τους. Σε βίντεο από τη συνάντηση, οι παίκτριες εμφανίζονται να δακρύζουν καθώς ανταλλάσσουν χειραψία με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ενώ αμέσως μετά τον περικυκλώνουν χοροπηδώντας και εκδηλώνοντας τον ενθουσιασμό τους.

«Η κατάκτηση του τροπαίου τις ανέδειξε σε εθνικές ηρωίδες, όμως ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της Βόρειας Κορέας που τις έκανε να λυγίσουν συναισθηματικά», σχολιάστηκε, υπογραμμίζοντας έτσι την έντονη αντίδραση των αθλητριών.