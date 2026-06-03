Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν συσσωρεύσει χρέη προς την Εφορία αποκτούν σύντομα μια νέα δυνατότητα να βάλουν σε τάξη τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και ταυτόχρονα να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η νέα παρέμβαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται σε μια περίοδο όπου τα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα έχουν αρρύθμιστες οφειλές που αγγίζουν τα 31,5 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 284.000 επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα χρωστούν επιπλέον 63,8 δισ. ευρώ χωρίς να έχουν ενταχθεί σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης.

Για πολλούς οφειλέτες, το νέο σχήμα μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική ανάσα. Η βασική διαφορά σε σχέση με την πάγια ρύθμιση είναι ότι παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε ορίζοντα έξι ετών. Αυτό επιτρέπει τη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης και δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στα οικονομικά δεδομένα κάθε νοικοκυριού ή επιχείρησης.

Ωστόσο, πριν κάποιος σπεύσει να υποβάλει αίτηση, υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες που θα πρέπει να γνωρίζει.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Η νέα ρύθμιση δεν αφορά αυτομάτως όλους τους οφειλέτες. Το υπουργείο έχει θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αξιοποιηθεί από φορολογούμενους που επιθυμούν πραγματικά να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Μεταξύ άλλων, απαιτείται να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και μία ακόμη προϋπόθεση που αρκετοί φορολογούμενοι συχνά παραβλέπουν. Για να εγκριθεί η ένταξη στη ρύθμιση, θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί και οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Με άλλα λόγια, η νέα ρύθμιση δεν «σβήνει» τα υπόλοιπα χρέη ούτε επιτρέπει στον οφειλέτη να αφήσει άλλες εκκρεμότητες ανοιχτές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ΑΑΔΕ και το σχετικό παράθυρο αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό έως το τέλος του 2026.

Το κόστος που πρέπει να υπολογίσουν οι οφειλέτες

Η δυνατότητα αποπληρωμής σε πολλές δόσεις είναι ασφαλώς ελκυστική. Ωστόσο, δεν είναι δωρεάν.

Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 5,84%, γεγονός που σημαίνει ότι όσο περισσότερες δόσεις επιλέγει ο φορολογούμενος τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνολική επιβάρυνση. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στους οφειλέτες να μην επιλέγουν αυτομάτως τον μέγιστο αριθμό δόσεων, αλλά να υπολογίζουν ποια λύση είναι πραγματικά βιώσιμη για τον οικογενειακό ή επιχειρηματικό τους προϋπολογισμό.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης έχει καθοριστεί στα 30 ευρώ.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της ρύθμισης

Η νέα ρύθμιση δεν προσφέρει μόνο περισσότερες δόσεις. Συνοδεύεται από μια σειρά ευεργετημάτων που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη φορολογική τους εικόνα.

Με την ένταξη στη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στοιχείο απαραίτητο για πολλές συναλλαγές. Παράλληλα, αναστέλλονται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και «παγώνουν» οι ενέργειες εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη, εφόσον φυσικά τηρούνται οι όροι της ρύθμισης.

Επιπλέον, αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις που συνδέονται με τη μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ενώ σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης της οφειλής το αξιόποινο εξαλείφεται.

Για αρκετούς επαγγελματίες, τα παραπάνω μπορεί να αποδειχθούν ακόμη πιο σημαντικά από τον ίδιο τον αριθμό των δόσεων, καθώς τους επιτρέπουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την οικονομική τους δραστηριότητα.

Οι παγίδες που μπορεί να κοστίσουν ακριβά

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας οφειλέτης είναι να θεωρήσει ότι μόλις ενταχθεί στη ρύθμιση έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αυστηρή ως προς τη διατήρησή της. Εάν ο φορολογούμενος αφήσει απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει σημαντικά την καταβολή των τελευταίων δόσεων, κινδυνεύει να βρεθεί εκτός προγράμματος.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να παραμείνει συνεπής και στις νέες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Νέα χρέη που δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται εγκαίρως μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια των ευεργετημάτων.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Δημόσιο εξακολουθεί να διατηρεί ορισμένα δικαιώματα ακόμη και όταν η ρύθμιση εξυπηρετείται κανονικά. Μεταξύ άλλων, μπορεί να προχωρήσει σε συμψηφισμούς με επιστροφές φόρων ή άλλες απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του κράτους.

Τι πρέπει να προσέξουν πριν υποβάλουν αίτηση

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να εξετάσουν προσεκτικά το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων πριν ενταχθούν στη ρύθμιση. Δεν αρκεί μόνο να μπορούν να πληρώνουν τη μηνιαία δόση. Θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με την απώλεια της ρύθμισης λίγους μήνες αργότερα.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η επιτυχία της, ωστόσο, θα κριθεί από το κατά πόσο οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να τη διατηρήσουν ενεργή μέχρι το τέλος, αξιοποιώντας τις διευκολύνσεις που προσφέρει χωρίς να πέσουν στις παγίδες που κρύβει.