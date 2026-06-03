Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενέκρινε σήμερα, Τετάρτη 3/6 συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστους ζωής εξαιτίας του πολέμου που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η κατάρτιση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού «αποφασίστηκε» κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου το οποίο συγκλήθηκε νωρίτερα σήμερα, ανέφερε το γραφείο της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στον ιστότοπό του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινορού Κίχαρα επιβεβαίωσε στον Τύπο, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP ότι η κυβέρνηση ενέκρινε επιπλέον δαπάνες συνολικά 3,113 τρισεκατομμυρίων γεν (16,7 δισεκ. ευρώ).