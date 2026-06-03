Η βιταμίνη D είναι γνωστή ως η «βιταμίνη του ήλιου», καθώς οι υπεριώδεις ακτίνες του ενεργοποιούν την παραγωγή της στον οργανισμό. Πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό ζωτικής σημασίας, που συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών και του εγκεφάλου, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στον έλεγχο των φλεγμονών.

Για τους ενήλικες, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ανέρχεται στις 600 IU, ωστόσο, στην πράξη, οι περισσότεροι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους από την έκθεση στον ήλιο.

Ενδείξεις έλλειψης μπορεί να είναι η επίμονη εξάντληση, η πεσμένη διάθεση, το άγχος ή τα καταθλιπτικά συμπτώματα, καθώς και ανεξήγητοι πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις. Μια απλή αιματολογική εξέταση αποκαλύπτει τα πραγματικά επίπεδα στον οργανισμό και σε περίπτωση που είναι σημαντικά χαμηλά, ο γιατρός σας θα μπορούσε να συστήσει και τη λήψη συμπληρώματος.

Σχετικά με το ρόλο της διατροφής, υπάρχουν τρόφιμα που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών. Τα αυγά αποτελούν μία από τις πιο γνωστές πηγές βιταμίνης D, ωστόσο οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν και άλλες τροφές που περιέχουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες…

Έξι τροφές με περισσότερη βιταμίνη D από τα αυγά

1. Πέστροφα (ιριδίζουσα)

Η ιριδίζουσα πέστροφα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες πηγές βιταμίνης D. Μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων καλύπτει το 81% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη D. Παράλληλα, όπως και άλλα λιπαρά ψάρια, προσφέρει σημαντικές ποσότητες ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, τα οποία συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετική πηγή άπαχης πρωτεΐνης.

2. Σαρδέλες

Οι σαρδέλες, ιδιαίτερα οι κονσερβοποιημένες, είναι μια πρακτική και οικονομική επιλογή με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D. Όπως συμβαίνει και με άλλα λιπαρά ψάρια, περιέχουν πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα με αντιφλεγμονώδη δράση.

3. Μανιτάρια

Τα μανιτάρια μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική φυτική πηγή βιταμίνης D, ιδιαίτερα όταν έχουν εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα άγρια μανιτάρια, όπως οι κανθαρέλλες, συνήθως αναπτύσσονται με φυσική έκθεση στον ήλιο, ενώ σε άλλα είδη η σχετική πληροφορία αναγράφεται συχνά στη συσκευασία. Μισό φλιτζάνι λευκά μανιτάρια που έχουν εκτεθεί σε UV ακτινοβολία μπορεί να προσφέρει έως και το 71% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης D.

Επιπλέον, τα μανιτάρια περιέχουν κάλιο, το οποίο συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην καλή λειτουργία της καρδιάς. Παράλληλα, αποτελούν πηγή εργοθειονεΐνης, ενός αντιοξειδωτικού που προστατεύει τα κύτταρα από τις φθορές και υποστηρίζει την υγιή γήρανση. Ένα χρήσιμο διατροφικό «τρικ» είναι η έκθεση των μανιταριών στον ήλιο για 10 έως 20 λεπτά πριν το ψήσιμο, κάτι που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη D.

4. Εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα

Το γάλα και το γιαούρτι συχνά εμπλουτίζονται με βιταμίνη D και ασβέστιο, προσφέροντας παράλληλα πρωτεΐνη και ενέργεια. Ένα ποτήρι γάλα 2% εμπλουτισμένο με βιταμίνη D μπορεί να καλύψει περίπου το 15% των ημερήσιων αναγκών.

5. Εμπλουτισμένα δημητριακά

Πολλά δημητριακά εμπλουτίζονται με βιταμίνη D, ασβέστιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Μία μερίδα μπορεί να προσφέρει περίπου το 10% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης. Οι διατροφολόγοι συνιστούν την επιλογή προϊόντων ολικής άλεσης, χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

6. Εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα

Τα φυτικά ροφήματα, όπως αυτά από σόγια, αμύγδαλο ή βρόμη, εμπλουτίζονται συχνά με βιταμίνη D και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ανάλογα με το προϊόν, ένα ποτήρι μπορεί να παρέχει από 13% έως 18% της ημερήσιας αξίας σε βιταμίνη D. Για όσους αναζητούν μια εναλλακτική λύση αντί του αγελαδινού γάλακτος με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, το ρόφημα σόγιας θεωρείται μία από τις καλύτερες επιλογές.