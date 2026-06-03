Από τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα μέχρι τα logistics, τις τηλεπικοινωνίες και τα κομμωτήρια, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε νέους κλάδους της οικονομίας, φέρνοντας 476.000 επιπλέον εργαζόμενους στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας.

Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές πιλοτικές φάσεις μέσα στο 2026 και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την καθολική εφαρμογή του μέτρου. Μετά την ολοκλήρωσή της, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από την Ψηφιακή Κάρτα, αριθμός που αντιστοιχεί στη μεγάλη πλειονότητα των μισθωτών της χώρας.

Η νέα διεύρυνση του μέτρου εντάσσεται στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, την ακριβέστερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και τον περιορισμό της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή, καθώς αφορά κλάδους με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή του συστήματος τα προηγούμενα χρόνια έχει ήδη φέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο πεδίο των υπερωριών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν έως και 1.200%, ενώ μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε σχέση με το 2024.

Η πρώτη φάση της επέκτασης

Η πρώτη πιλοτική φάση ξεκίνησε χθες 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτή εντάσσονται επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και έντονη καθημερινή κινητικότητα.

Συγκεκριμένα, στο νέο καθεστώς περνούν οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς. Παράλληλα, εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη απασχόλησης, οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και αρκετές υπηρεσίες που βρίσκονται στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής και τα καθαριστήρια.

Στην ίδια φάση περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως οι επιχειρήσεις καθαρισμού, ένας κλάδος στον οποίο η παρακολούθηση του ωραρίου εργασίας αποτελούσε διαχρονικά ζητούμενο.

Το δεύτερο κύμα εφαρμογής

Η δεύτερη πιλοτική φάση θα ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2026, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την κάλυψη του μέτρου.

Σε αυτή περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι εταιρείες διαφήμισης και άλλες δραστηριότητες γραφείου, καθώς και ο κλάδος των επισκευών. Παράλληλα, εντάσσονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων, δηλαδή ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας των logistics.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι δραστηριότητες διαχείρισης νερού και λυμάτων, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τυχερών παιγνίων.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί ως ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης του εργαζομένου. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να διαπιστώνουν εάν ο πραγματικός χρόνος εργασίας ταυτίζεται με τον δηλωμένο.

Για τους εργαζόμενους, το μέτρο θεωρείται εργαλείο προστασίας, καθώς καταγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια ο χρόνος απασχόλησης και περιορίζονται τα περιθώρια μη καταβολής υπερωριών ή άλλων αμοιβών που συνδέονται με το ωράριο.

Για τις επιχειρήσεις, από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις και απαιτεί προσαρμογές στην καθημερινή λειτουργία τους. Ιδιαίτερα σε κλάδους με βάρδιες, εξωτερικές εργασίες ή μεταβαλλόμενα ωράρια, η εφαρμογή του μέτρου έχει προκαλέσει κατά καιρούς προβληματισμό για τον τρόπο λειτουργίας του στην πράξη.

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες επεκτάσεις, το υπουργείο Εργασίας επιλέγει αρχικά την πιλοτική εφαρμογή πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του μέτρου.

Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς και τις επιχειρήσεις των κλάδων που εντάσσονται στο σύστημα, προκειμένου να καταγραφούν πρακτικές δυσκολίες και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές.

Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς εργασίας

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί επαγγελματικοί φορείς υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία του μέτρου θα κριθεί από το κατά πόσο θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τις επιχειρήσεις με πρόσθετες διαδικασίες και γραφειοκρατία.

Το βέβαιο είναι ότι με την ένταξη ακόμη 476.000 εργαζομένων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εισέρχεται σε μια νέα φάση. Και καθώς η κάλυψή της πλησιάζει πλέον τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, το μέτρο εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς παρακολούθησης και καταγραφής της εργασίας στη σύγχρονη ελληνική αγορά.