Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου στις αρμόδιες Αρχές έπειτα από πτώση αλλοδαπού άνδρα που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αλλοδαπός -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο έδαφος και συγκεκριμένα στην περιοχή Χαρβαλόβρυση Ελασσόνας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της 8ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελασσόνας, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα ελαφρά τραυματισμένο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, σύμφωνα με το larissanet.gr.