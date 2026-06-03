Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Τετάρτη 3/6 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής.. Η επιβάρυνση αυξάνεται σταδιακά, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία, η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν και εκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καταγράφονται καθυστερήσεις στο ύψος του Κόκκινου Μύλου, καθώς και από τα Πατήσια έως τη Λένορμαν.

Αυξημένη επίσης είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από το Δάσος Χαϊδαρίου έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Πειραιά

Λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης – πορείας ατόμων, σύμφωνα με την Τροχαία πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μαρίας Χατζηκυριάκου από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Χατζηκυριάκου και στην οδό Ακτή Ξαβερίου από το ύψος της οδού Κλεισοβής έως την πύλη Ε12, στην περιοχή του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται μικρά μποτιλιαρίσματα στην Αχαρνών και στην Πατησίων, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, από το Καλλιμάρμαρο έως το Κολωνάκι.

Παράλληλα, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης παρατηρούνται επίσης καθυστερήσεις.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ολιγόλεπτες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 3, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.