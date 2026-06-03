Σε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο αναδιατάσσεται διαρκώς εξ αριστερών της ΝΔ, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει τη θεσμική και μεταρρυθμιστική του πορεία, αναδεικνύοντας τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περιόδου.

Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, το οποίο περιγράφει ως τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλές φορές μιλήσει για την ανάγκη της αντιμετώπισης παθογενειών που ταλαιπωρούν επί δεκαετίες το πολιτικό σύστημα και μέσω των προτάσεων που κατέθεσε η ΝΔ στη Βουλή, θέτει όλο το πολιτικό σύστημα προ των ευθυνών του.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η χώρα καλείται να αφήσει πίσω της θεσμικά βαρίδια του παρελθόντος και να αποκτήσει ένα Σύνταγμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Οι τομές που αλλάζουν τα δεδομένα

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πρότασης βρίσκονται αλλαγές που αναμένεται να προκαλέσουν και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανάμεσά τους η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στην προστασία των πολιτών από αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και στη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση. Πρόκειται για μια πρόταση που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του κράτους και αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς και κομματικούς φορείς και ίσως και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επαναφέρει δυναμικά τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη ωριμάσει στην κοινωνία.

Δεύτερη ημέρα

Στέγη, περιβάλλον και τεχνητή νοημοσύνη στο νέο Σύνταγμα

Η κυβερνητική πρόταση δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά θεσμικά ζητήματα. Αντιθέτως, επιχειρεί να ενσωματώσει στο συνταγματικό πλαίσιο τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της Πολιτείας και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδίου.

«Στόχος μας είναι το 2030 να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας ως πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εγκαταλείψουν τη στάση αποχής και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.

«Πολιτική Βαβέλ» απέναντι σε μια κυβέρνηση που ζητά αποτελέσματα

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται αποφασισμένο να κρατήσει το ενδιαφέρον της πολιτικής συζήτησης μακριά από τις ανακατατάξεις στην αντιπολίτευση. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό «Πολιτική Βαβέλ» που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην κυβέρνηση σημειώνουν ότι, παρά την εμφάνιση νέων κομμάτων και πρωτοβουλιών, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί καθαρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, ενώ απέναντί της βλέπει έναν κατακερματισμένο αντιπολιτευτικό χώρο με εσωτερικές συγκρούσεις, αποχωρήσεις στελεχών και έλλειψη πειστικής εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Στόχος η αυτοδυναμία, κριτήριο το αποτέλεσμα

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο επιμένουν ότι η εκλογική νίκη του 2023 δεν αποτέλεσε λευκή επιταγή, αλλά εντολή συνέχισης της προσπάθειας. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίζουν, η απάντηση στις πολιτικές εξελίξεις δεν θα δοθεί μέσα από συγκρίσεις με αντιπάλους, αλλά μέσα από το κυβερνητικό έργο.

Με ορίζοντα τις επόμενες εθνικές εκλογές, η αυτοδυναμία παραμένει ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, το κεντρικό μήνυμα που εκπέμπει το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας οι πολίτες αναζητούν σταθερότητα, σοβαρότητα και αποτελέσματα — και εκεί θα κριθούν όλοι.