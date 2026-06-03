Αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά αναμένεται σήμερα, Τετάρτη 3/6 ενώ άνεμοι έως 4-5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 11 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.