Οι αρχές του Μεξικού διέψευσαν χθες Τρίτη δημοσίευμα του CNN, το οποίο υποστήριζε ότι η CIA είχε εμπλοκη σε επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, Φρανσίσκο Μπελτράν, αλλά και του οδηγού του.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο όχημά τους, ενώ κινούνταν σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας.

#BREAKING | 🇺🇸 🇲🇽 — According to a CNN investigation citing multiple sources, the CIA was involved in a targeted car bomb assassination that killed Sinaloa Cartel member Francisco “El Payín” Beltrán on March 28 near Mexico City’s Felipe Ángeles International Airport (AIFA). pic.twitter.com/uI8S8Y1mHP — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) May 12, 2026

«Η μεξικανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά» ισχυρισμούς και εκδοχές που αποπειρώνται να «μετατρέψουν σε κοινοτοπία, να δικαιολογήσουν, ή να υπονοήσουν πως διεξάγονται θανατηφόρες, μυστικές ή μονομερείς επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών στην εθνική επικράτεια» του Μεξικού, τόνισε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.