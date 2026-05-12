Ο κίνδυνος τα κράτη του Κόλπου να εμπλακούν άμεσα σε πόλεμο με το Ιράν αυξάνεται μετά τις αναφορές ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε μυστική, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων εν μέσω της τρέχουσας σύγκρουσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Εμιράτα φέρονται να έπληξαν το ιρανικό νησί Λαζάν, σε μια κίνηση αντιποίνων για προηγούμενες επιθέσεις της Τεχεράνης σε κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές τους. Η αποκάλυψη αυτή καθιστά τα ΗΑΕ ακόμη πιο εκτεθειμένο στόχο, σε περίπτωση που η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ καταρρεύσει και ο πόλεμος με το Ιράν αναζωπυρωθεί.

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε τη σύλληψη τουλάχιστον τεσσάρων μελών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τα οποία φέρονται να σχεδίαζαν «τρομοκρατικές επιθέσεις» στο νησί Μπουμπιγιάν, εντείνοντας τον φόβο για υπονόμευση της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Ιρανικά μέσα δεν έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί στο περιστατικό, ωστόσο η κυβέρνηση των Εμιράτων εξέφρασε ανοικτά την αλληλεγγύη της προς το Κουβέιτ, καταγγέλλοντας τις «εχθρικές και τρομοκρατικές ενέργειες» των IRGC. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, επιβεβαίωσε ότι το ισραηλινό Iron Dome έχει αναπτυχθεί στα ΗΑΕ για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής τους άμυνας.

Ιράν, εκεχειρία και φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν «κρέμεται από μία κλωστή», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν προχωρά στις παραχωρήσεις που ζητά η Ουάσινγκτον στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε προηγούμενη φάση των συγκρούσεων, από τις 28 Φεβρουαρίου, τα ΗΑΕ είχαν στοχοποιηθεί δυσανάλογα από ιρανικούς πυραύλους και drones, καθώς η ηγεσία τους στο Ντουμπάι διατηρεί σκληρή διπλωματική στάση έναντι του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δορυφορικές εικόνες φέρονται να απεικονίζουν γαλλικά μαχητικά Mirage και κινεζικά drones Wing Loong, που χρησιμοποιούνται από τα Εμιράτα, να επιχειρούν πάνω από ιρανικό έδαφος.

Ταυτόχρονα, οι διαιρέσεις εντός του στρατοπέδου των χωρών του Κόλπου βαθαίνουν. Η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική έναντι της λογικής των στρατιωτικών αντιποίνων κατά του Ιράν, φοβούμενη ότι μια γενικευμένη σύγκρουση θα έθετε σε θανάσιμο κίνδυνο τις ανατολικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της, τις μονάδες αφαλάτωσης, ακόμη και τον ίδιο τον θεσμό του χατζ, αλλά και θα «πάγωνε» τα εμβληματικά έργα του Vision 2030. Ο πρώην πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ, Τουρκί αλ-Φαϊζάλ, μάλιστα προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος μεταξύ αραβικών κρατών και Ιράν θα οδηγούσε σε «καταστροφή και ερείπια», υπηρετώντας τελικά τα σχέδια του Ισραήλ.

Ιράν, Κόλπος και νέες περιφερειακές συμμαχίες

Η στάση του Ιράν και η σύγκρουση στον Κόλπο αναδιαμορφώνουν και τον διπλωματικό χάρτη στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθέσεις στις υποδομές των ΗΑΕ, η Τεχεράνη υποπτεύεται εδώ και καιρό ότι κράτη του Κόλπου επέτρεψαν τη χρήση του εναέριου χώρου και των αμερικανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για πλήγματα σε ιρανικούς στόχους. Την ίδια στιγμή, Ιράν και Ομάν βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για την αναδιοργάνωση της διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με σχέδια ακόμη και για επιβολή χρεώσεων σε εμπορικά πλοία.

Η κρίση με το Ιράν έχει επιφέρει σοβαρή οικονομική ζημιά στα ΗΑΕ: η μεγαλύτερη μονάδα φυσικού αερίου της χώρας παραμένει κλειστή εδώ και σχεδόν δύο χρόνια λόγω ιρανικών επιθέσεων, με την Adnoc Gas να εκτιμά ότι η πλήρης αποκατάσταση δεν θα επιτευχθεί πριν το 2027. Παράλληλα, η αντιπαράθεση συμβάλλει στη συγκρότηση νέων συμμαχιών, με τον Πακιστανό υπουργό Άμυνας να κάνει λόγο για έναν αναδυόμενο άξονα Πακιστάν–Σαουδικής Αραβίας–Τουρκίας–Κατάρ, ο οποίος επιδιώκει να αποφύγει ανοιχτή σύγκρουση με το Ιράν. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν προειδοποίησε, μιλώντας στη Ντόχα, ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τη σταθερότητα παραμένει ο «ισραηλινός επεκτατισμός», καλώντας να μη χαθεί η εστίαση στη Γάζα, τη Βηρυτό, τη Δυτική Όχθη και τη Συρία.