Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (13/5) την ΑΕΚ με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για να παραμείνει στη 2η θέση και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να υπολογίζει ξανά στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχασε οριστικά τις ελπίδες του για κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, διατήρησε όμως αμείωτες αυτές για έξοδο στο Champions League, καθώς υπερτερεί των «ερυθρόλευκων» στην ισοβαθμία.

Για να είναι σίγουρος για τη 2η θέση ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει δύο νίκες στα δύο παιχνίδια που απομένουν και το πρώτο είναι αυτό της Τετάρτης (13/5) με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι, για το οποίο θα είναι διαθέσιμος ο Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας φορ ακολούθησε ξανά κανονικό πρόγραμμα στην προπόνηση και υπολογίζεται κανονικά από τον Λουτσέσκου, σε αντίθεση με τους Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπόντοφ που παραμένουν εκτός δράσης, ενώ τιμωρημένος είναι ο Ζαφείρης.