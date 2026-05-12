Σημαντική κλιμάκωση καταγράφηκε σήμερα στη δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο, καθώς οι παραβάσεις του FIR Αθηνών έφτασαν τις εννέα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το διάστημα σχετικής ύφεσης που είχε προηγηθεί.

Στο «πακέτο» των παραβιάσεων περιλαμβάνεται και παρουσία ζεύγους οπλισμένων μαχητικών F-16, κάτι που δεν είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, όπου η Άγκυρα «δουλεύει» κυρίως UAV και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, στον εναέριο χώρο του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου κινήθηκαν:

Τρία ζεύγη τουρκικών μαχητικών F-16

Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72

Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV)

Από αυτά, δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Οι ελληνικές αρχές κατέγραψαν:

Τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας από τα F-16

Τέσσερις από τα UAV

Δύο από το ATR-72

Οι παραβάσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπου η Τουρκία τα τελευταία χρόνια διατηρεί σταθερά υψηλή παρουσία με UAV και αεροσκάφη επιτήρησης. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια ελληνική πρακτική, χωρίς να αναφερθούν εμπλοκές.